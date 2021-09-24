Анонс субботнего номера газеты «Приднестровье» на 25 сентября

В свежем номере главного печатного издания республики читателей ждут материалы о работниках машиностроительной отрасли, талантливом фотографе Ирине Регульской, взаимоотношениях взрослых и детей. Также к 30-летию МВД ПМР газета начинает публиковать цикл статей «История преступления».

В последнее воскресенье сентября работники машиностроительной промышленности отметят профессиональный праздник. Среди них и «электромашевцы». О том, как «Электромаш» работает в нынешних условиях, а заодно и о его планах — в материале Кирилла Нефёдова «Предприятие готово к новым вызовам».

Фотограф Ирина Регульская – это имя. Это уровень мастерства, желание постоянного роста, нескончаемый поиск. Ее работы среди работ других авторов узнаваемы. В ее работах всегда есть настроение и мысль, есть стиль и большая доля интеллигентности. Интервью «Честные ответы фотографа Ирины Регульской» в рубрике «За чашкой кофе».

Она словно героиня со страниц любимых книг: и жизнерадостная Поллианна, и непоседа Пэппи Длинныйчулок. При этом она не персонаж, а настоящая девочка из Приднестровья, из Паркан, Маша Шумейко, которая выступила недавно на московском конкурсе «Ты супер!», что идет на канале НТВ. И приднестровцы, которые случайно увидели ее выступление по телевизорам в день выхода эфира, с гордостью подумали: «Это наша девочка!» О ней и ее пути читайте в зарисовке «Она идет по жизни с песней».

Сокровищницу Приднестровья может пополнить ещё одна туристическая жемчужина. Потенциал памятника природы Колкотова балка может составить конкуренцию даже Бендерской крепости. О том, что из себя представляет перспективный, но, увы, в настоящее время почти забытый объект, — в материале «Парк эпохи плейстоцена».

Газета продолжает рубрику «Дорога домой». Нет эгоистичнее родителей, которые говорят, что жертвуют собой ради детей. Это во многом относится и к тем, кто уезжает на заработки, объясняя это желанием устроить жизнь своего ребенка поудобнее. О подобном случае рассказ «Рикотта».

Размышления о том, что всему свое время, что сначала мы наслаждаемся беззаботным детством и чувствуем за спиной надежный тыл, а позже сами становимся таким тылом для наших детей, в субботнем материале Татьяны Астаховой-Синхани «Мы самые обыкновенные взрослые…»

«Страшные события, о которых мы расскажем, происходили в одной из пятиэтажек на улице Строителей. Вечером 12 ноября 2011 года в дежурную часть Днестровского горотдела милиции поступил звонок: пропал ребенок. В последнее время мальчик с мамой проживали в съемной квартире. К женщине родственники не могли дозвониться…» Подробности этой жуткой истории в очерке «Лютый зверь».

Традиционно в номере сканворд, гороскоп, истории одного дня.