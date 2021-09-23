Завтра нашей республики

Привычные фразы «Молодежь – наше будущее», «Завтра принадлежит молодым» – это не только слова там, где ее становлению и развитию уделяют приоритетное внимание. Любое государство, если хочет, чтобы у него было достойное будущее, пестует, опекает молодых, едва становящихся на ноги людей, с их первых шагов во взрослой жизни. О том как это происходит в ПМР, рассказывают корреспонденты республиканских газет – «Приднестровье», «Гомин», «Адевэрул Нистрян», – входящих в состав госучреждения «Приднестровская газета». Молодежная тематика весьма актуальна, если учесть, что 2021-й указом главы государства объявлен Годом молодежи.

В материале газеты «Приднестровье» «Дорога в завтра» рассказывается о заседании Правительства, в ходе которого обсудили перспективы открытия учебно-профориентационных центров во всех городах республики. Идея поддержана Президентом Вадимом Красносельским. Это позволит школьникам самореализоваться, а экономике страны, которой нужны рабочие руки, – получить их.

Еще не получив диплом, студенты Бендерского медицинского колледжа в очередную волну пандемии коронавируса уже работали в кризисных центрах республики. Об этом и о том, как они потом сдавали экзамены информирует собкор газеты по Бендерам в статье «Сегодня выпускники – завтра медработники».

«Живет такой парень». Так в унисон с известным фильмом названа публикация, рассказывающая о подвиге студента Слободзейского политехнического техникума Ивана Павлюкова, который вместе с другом Геннадием Дикусаром спас тонущего мужчину.

Несмотря на молодость технолог первой категории швейной фабрики «Одема» Наталья Ветрова победила в конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Такие люди как она составляют основу этого трудового коллектива. О работе и жизни героини читайте в очерке газеты «Приднестровье» под заголовком «Это уже профессиональное».

«Приветливый, учтивый», – так отзываются о своем участковом, старшем лейтенанте милиции Фёдоре Кипере жители Бендерского микрорайона «Шелковый», где проживает почти 5 тыс. человек. А еще в начале пандемии он взял шефство над 70-летней Анной Петровной. И сейчас по мере необходимости доставляет пожилой женщине лекарства и продукты. Как служится молодому стражу порядка, что его заботит, о чем он думает можно прочитать в материале «Подвести коллег я не имею права».

На страницах издающейся на украинском языке газеты «Гомин» ее читателей с условиями проведения республиканской патриотической акции «Доброе сердце – ветеранам» ознакомила сотрудник министерства просвещения Судабер Гусейнова. Она посвящена 76-й годовщине Победы, а условия изложены в одноименном материале «Доброе сердце – ветеранам».

«Получат профессию раньше, чем закончат школу». Материал под таким заголовком рассказывает о ходе круглого стола «Подготовка кадров для предприятий легкой промышленности: проблемы и перспективы», организованного министерством просвещения. В числе обсужденных вопросов – практико-ориентированное (дуальное) обучение, активизация работы по профессиональной ориентации школьников, повышение стипендий и получение доступного жилья молодыми семьями.

Сразу два материала под заголовками «Двойной праздник» и «В школах республики прозвенел последний звонок» посвящены окончанию в республике учебного года, который выдался непростым как для школьников и студентов, так и их педагогов.

«Детский онлайн-фестиваль казачьей культуры». Материал газеты «Гомин» под таким заголовком информирует читателей, что в текущем году он прошел и в необычных условиях, и в необычном формате. Тем не менее, в нем приняли участие более 70 творческих коллективов и солистов в самых различных номинациях. Победителями признаны 10 участников. Организаторами фестиваля выступили Черноморского казачьего войска и Россотрудничество, а сам он в рамках Года молодежи был приурочен к 30-летию ЧКВ.

В материале издающейся на молдавском языке газеты «Адевэрул Нистрян» под заголовком «Защита – самое хорошее лекарство» речь идет о добрых делах молодых волонтеров Бендерского общества «Милосердие». Особенно много их было на пике пандемии коронавируса.

В Дубоссарах подвели итоги республиканского конкурса, организованного Центризбиркомом. Молодых победителей конкурса поздравил глава госадминистрации района Руслан Чабан. О том как это было – в статье корреспондента «АН» «Будущие избиратели, депутаты, президенты».

Тема следующей публикации понятна из самого заголовка статьи – «Последний звонок». Эмоции и слёзы, а также планы на будущее. Об этом в интервью газете говорят выпускники Бендерских школ. Эта же тема раскрыта в публикации газеты «Адевэрул Нистрян» под заголовком «Элегантная походка и танцы до зари». Это о времени сразу после окончания школы. А потом осознанный выбор жизненной дороги.

«Я Вам благодарна, учителя, за терпение». Этими словами, вынесенными в заголовок статьи, ученица 10-го класса столичной школы №5 Алина Козьма делится с журналистом газеты размышлениями о нынешней молодежи и ее наставниках-учителях.

Планы на будущее – на страницах газеты. А делятся ими выпускники молдавского теоретического лицея-комплекса им. Дм. Кантемира из Тирасполя. И заголовок статьи соответствующий – «С надеждой на перекрёстке пути». Об этом же «На пороге взрослой жизни» размышляют 36 выпускников Григориопольской школы искусств.