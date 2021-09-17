Анонс газеты «Приднестровье» на 18 сентября

Субботний номер главной газеты республики расскажет читателям о самых значимых событиях минувшей недели, работниках леса и деревообрабатывающей промышленности в канун их профессионального праздника, а также туристических местах Приднестровья.

«Завтра в России – очень важный день: состоятся выборы в Госдуму Федерального Собрания РФ. И для нашей республики эти выборы можно считать одним из главных событий, ведь нас, людей с паспортом гражданина РФ и большой Родиной в душе и сердце, более 220 тысяч. «Мы говорим на одном языке, сравниваем свою жизнь с той, которой живут люди от Калининграда до Курильских островов, мы радуемся успехам россиян и переживаем вместе с ними неудачи и горе. У нас одна идеология, направленная на рост благосостояния народа, мирное сосуществование стран с различным общественно-политическим строем», — пишет в передовице «Идём на выборы вместе» главный редактор газеты Александр Карасев. А завершается материал словами: «Мы чувствуем себя неотъемлемой частицей большой Родины. Так было вчера, так, сегодня, так будет всегда. Выборы в России и наши выборы, и мы идем на них вместе!».

Тираспольский «Шериф» стартовал в Лиге Чемпионов матчем с «Шахтером». Репортаж со звуком шума трибун, а также самые любопытные цитаты из интервью главного тренера нашего клуба Юрия Вернидуба и директора, а также легенды «желто-черных» Важи Тархнишвили – в материале Андрея Павленко.

Несмотря на то, что величина лесного массива в Приднестровье не такая уж значительная, вряд ли кто-нибудь станет отрицать значение «зеленых легких» нашего края и, соответственно, тех тружеников, что заботятся о сохранении государственного лесного фонда. О работниках леса и деревообрабатывающей промышленности – в публикации «А древо жизни зеленет».

«Кому, как не ему, знать о том, где самые грибные места, самая вкусная родниковая вода, где прячутся от посторонних глаз осторожные косули, лисы и барсуки… Для него лес – это не случайность, это целая жизнь. Когда-то этими извилистыми лесными тропинками ходил его отец – лесник от бога, который относился к лесу не просто как к источнику таких необходимых для жизнедеятельности человека дров и пиломатериала, а как к кладези света, величия, красоты и мудрости». Подробнее в зарисовке Людмилы Лупашко «Хозяин леса».

Экология природы и экология человеческой души беспокоили мастера слова. Без шумихи, без фанфар он всегда говорил и помнил о главном – необходимости быть искренним перед людьми и собственной совестью. Он не отступал от выбранной и сформированной ещё в Рыбнице позиции честного человека, человека-творца. О том, как вспоминают кинорежиссёра Александра Мельника, чей жизненный путь пролегал через небольшой приднестровский город и оборвался на Таймыре, читайте в заметке «И осталась с ним Рыбница».

Путешествие по дну каньона, легенды приднестровского севера, дорожные приключения и встречи… Собиратели фольклора продолжают делиться своими открытиями. Ландшафт, потрясающий воображение, ландшафт сказки – в материале «Ученик Вермитки».

Мы продолжаем рубрику «Форум. Трибуна общения», в которой публикуем обращения читателей – жалобы, благодарности, неразрешимые вопросы, а также ответы должностных лиц. Как жить с амброзией, поверка счетчиков на дому, влияние Интернета, бездомные котята – эти и другие вопросы беспокоят приднестровцев.

Страница «Здоровье» предлагает читателям из материала «Осень не повод болеть» узнать о том, как укрепить иммунитет и уберечься от хандры. Расскажет автор страницы и историю о том, как движение может стать образом жизни и избавить от частых походов в поликлиники.

Осень также прекрасное время для экспериментов на кухне. Хоть каждый день готовь что-то новое, вкусное. Автор публикации «Разрешите представиться: рагу, он же гивеч, он же рататуй» Татьяна Астахова-Синхани вспомнила о рецепте из детства в постоянной рубрике газеты «География приднестровской кухни».

Традиционно в номере гороскоп, истории одного дня, фотоконкурс «Молодые лица Приднестровья».