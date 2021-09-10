Читиць ын нумэрул дин сымбэтэ, 11 аугуст, ал зиарулуй «Адевэрул Нистрян»:

Лукрэторий библиотечий чентрале дин Слобозия, прин тоате мижлоачеле посибиле, ынчаркэ сэ менцинэ о легэтурэ перманентэ ынтре трекутул историк ши презентул модерн, доминат де технолоӂииле информационале, континуынд нобила мисиуне де рэспындире а словей типэрите. Чититорий де диферите вырсте, професий ши пасиунь, де песте 800 ла нумэр, фреквентязэ зилник библиотека, пентру а чити ун зиар, а рэсфои ниште ревисте май векь, а ымпрумута о карте, а луа о информацие дин фондул де релатаре, фие дин интернет. Ын артиколул «Нобила мисиуне а словей типэрите» вець афла май мулте деталий.

О вяцэ трэитэ фрумос, плинэ де демнитате, ку сатисфакция лукрулуй фэкут дин суфлет, вяцэ каре атраӂе адмирация челор дин жур ши ымплиниря адуче ку еа о плоае де бинекувынтэрь. Ын артиколулу «Едукатор-промотор ал валорилор супреме!» вець афла деспре активитатя унуй педагог ку мажускулэ пе нуме Александра Тимофеевна Швец.

Грыул шь-а окупат локул ын хамбаре, балотуриле марь де пае с-ау аранжат ын скырте ыналте. Черул шь-а трас пуцин гурарул купторулуй ын ултимеле зиле де аугуст ши плугарий ау ун мик рэгаз. Ну демулт ачесте локалитэць шь-ау сэрбэторит зиуа де наштере. Кум се кувине унор господарь де трябэ, ын афара меселор ынтинсе, ау прегэтит ши ун богат програм културал. Ын артиколул «Каравана културий континуэ» вець фаче попас ын сателе Вэрэнкэу ши Молокишул-Маре дин районул Рыбница.

Мирос де чацэ ши астре адуче септембрие пе мелягул ностру. Прима зи де тоамнэ се асочиязэ ку гласурь де копий ын униформе школаре, клинкетул зглобиу ал клопоцелулуй школий, диспозицие де старт. Стартул унуй ноу ан школар, каре не инспирэ алертэ, грижэ, сперанце ын сукчес, журэмынт лэунтрик кэ тотул вей фаче пе ноу. Тоць елевий ын сине ышь промит сэ фие екземпларь, регулат сэ примяскэ ноте буне ши сэ-шь букуре зилник пэринций ку мерите ексчеленте. Ын артиколул «Сунэ чя динтыя оарэ клопоцелул де арӂинт…» вець афла май мулте деталий.

А венит тимпул кынд вряу сэ скриу деспре професорул меу Вадим Борисович Бузиян. Синчерэ сэ фиу, ам карева емоций, кэч антериор н-ам авут асеменя моменте ши кред кэ ымь вой аминти де ачастэ зи ынкэ мулт тимп. Ну пентру кэ ымь есте фрикэ де респонсабилитате сау ну сынт сериоасэ, дар пентру кэ ын корпул де кадець ынвэц доар 8 лунь ши сынт мындрэ кэ мь-а фост сортит сэ фак куноштинцэ ку ун педагог ку адевэрат необишнуит – пофесор де прегэтире милитарэ примарэ. Ын артиколул «Куражос ши модест» вець афла история унуй мулт стимат професор.