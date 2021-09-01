По труду и честь

В канун 31-й годовщины образования ПМР республика чествует приднестровцев, внесших большой вклад в ее развитие. В числе таковых и работники средств массовой информации Приднестровья – их профессиональный труд также оценен по достоинству, как государством, так и отраслевым министерством.

Среди отмеченных ведомственными наградами министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций руководитель редакционно-издательского комплекса республиканской газеты «Адевэрул Нистрян» Алла Гедранович (Почетная грамота министерства), редактор отдела мониторинга Татьяна Трифонова, администраторы АХО ГУ «Приднестровская газета» Сергей Забасин и Александр Гончар (объявлена благодарность отраслевого министерства).

В преамбуле решения о награждении ведомственными наградами говорится, что сотрудники ГУ «Приднестровская газета» отмечены «за высокие достижения, добросовестный труд и в связи с 31-й годовщиной со дня образования Приднестровской Молдавской Республики».

Заслуженные награды стали своеобразным авансом к профессиональному росту и стремлению сделать республиканские газеты интересней и познавательней для читателей.