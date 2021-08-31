Читиць ын нумэрул де меркурь, 1 септембрие, ал зиарулуй ностру

Май бине де зече ань ышь дедикэ тимпул ши о пэртичикэ дин суфлет пентру конфекционаря костумелор национале Любовь Бондаренко дин сатул Роги, районул Дубэсарь,. Фемея регретэ кэ ну а авут парте де а ымпрумута експериенцэ де ла вре-о мештерицэ професионистэ ын домениу. Ын сатул лор, ла етапа кынд шь-а дескоперит пасиуня, дежа нимень ну се май интереса де ачастэ ынделетничире. Деталий гэсиць ын артиколул «Фэуреште ку мыниле ши суфлетул».

Ачеста есте дубэсэрянул Александру Сахановски – ун тынэр-ероу, каре ымпреунэ ку ынкэ дой товарэшь ай сэй а салват о фемее де ла ынек ын ачастэ варэ. Ӂестул луй де акум 2 лунь а стырнит адмирация а мий де оамень. Ын сяра зилей де 1 юлие Александру се одихня ымпреунэ ку Юрие Домушчи ши Николае Зайченко пе малул Ниструлуй, ын апропиере де баражул чентралей хидроелектриче дин Дубэсарь. Ла ун момент дат, бэеций аузирэ стригэте де ажутор каре веняу дин дирекция рыулуй. Деталий гэсиць ын артиколул «Ӂест де ероу».

Тимпул трече репеде, депэшинд пе необсервате секоле ши милений, штергынд некруцэтор нумероасе мэргэритаре де пе супрафаца пэмынтулуй. Ятэ, ши акум, привим ку носталӂие ын урмэ, ла инкомпарабила фрумусеце а датинилор ноастре стрэмошешть. Спре феричире, май екзистэ оамень каре депун ефортурь пентру а скоате ла лумина зилей дин «лада де зестре» тезаурул нямулуй. Ун астфел де ом есте ши Елена Мириуца дин сатул Мэлэешть, районул Григориопол. Деталий гэсиць ын артиколул «Ей дук файма нямулуй…».

Консечинцеле севере але болилор суферите де тирасполяна Ева Осадчая, ынкэ ла наштере, ну ау ынвинс спиритул ши сперанца ей ынтр-ун виитор проспер. Ла прима компетицие, ла каре а партичипат ку сукчес, фата а фост нумитэ де фаний сэй «пештишорул де аур». Ын презент спортива аре доар 14 ань, дар а атинс коте мулт май ыналте, каре ый пермит сэ тиндэ спре жокуриле паралимпиче. Деталий гэсиць ын артиколул ««Пештишорул де аур» дин орашул Тираспол».