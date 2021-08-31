Под лежачий камень вода не течет

Этим непреложным правилом в своей работе неизменно руководствуются сотрудники отдела рекламы и объявлений государственного учреждения «Приднестровская газета». В большей мере это относится к их деятельности по проведению подписной кампании, которая носит перманентный характер.

Остались в прошлом времена, когда один подписчик выписывал по несколько экземпляров периодических изданий. Газеты, журналы, взрослые и детские становились непременным и важным атрибутом жизни любой семьи, трудового коллектива, общественной организации. Времена изменились, а вот страстное желание журналистов, издателей оперативно донести до людей объективную и правдивую информацию осталось. Быть услышанным – одно из главных желаний человека.

С изменением обстоятельств, поменялись и подходы к проведению подписных кампаний. Они уже не пущены на самотек, как раньше (все равно подпишутся), теперь их проведение трансформировалось в своеобразное рекламирование различных достоинств того или иного периодического издания, выпускающегося под эгидой ГУ «Приднестровская газета».

Летняя отпускная пора не стала для сотрудников отдела рекламы и объявлений ГУ «Приднестровская газета» исключением. Наоборот, работа по привлечению новых подписчиков была активизирована. Использовалась любая предоставлявшаяся возможность для продвижения в читательскую аудиторию республиканских газет. В особой чести были массовые общественные мероприятия. Так, в конце июля в Григориополе отмечали День города. Несмотря на летний зной, в храмовый праздник города на его улицах собралось много народа. Все мероприятия, исходя из рекомендаций эпидемиологов, проводились на открытом воздухе. Ярко, красочно, зрелищно. А это та самая атмосфера, когда можно и нужно напомнить читателям, как нынешним, так и будущим, о продлении или начале подписки на три республиканских издания, выходящих на трех официальных языках нашего государства.

По традиции эта работа была организована представителями ГУ «Приднестровская газета» вместе с коллегами из районного филиала ГУП «Почта Приднестровья». Одной из составляющих многообразной палитры праздничных мероприятий стала традиционная акция «День подписчика». Внимание потенциальных подписчиков в этот день привлек яркий рекламный баннер, презентующий республиканские газеты, их свежие номера. Ряды по-(читателей) «Приднестровья», «Гомина», «Адевэрул Нистрян» пополнило около двух десятков подписчиков. Вне всякого сомнения, этому способствовала доброжелательная атмосфера праздника всего района.

В текущем году в республике в офлайн-режиме вновь возобновилось проведение ярмарок под девизом «Покупай приднестровское!». Этой возможностью не преминули воспользоваться сотрудники отдела рекламы и объявлений ГУ «Приднестровская газета», поскольку на протяжении вот уже ряда лет являются постоянными участниками проводимой под эгидой ТПП ПМР республиканской акции. Это своеобразная открытая, порой дискуссионная площадка, на которой журналисты рассказывают гостям и участникам выставок-ярмарок о редакционной политике республиканских газет, собственных творческих наработках, выслушивают советы, пожелания и рекомендации. Тем временем, сотрудники отдела рекламы и объявлений вовсю продвигают республиканские печатные издания в массы, вместе с почтовиками оформляют подписку на периодические печатные издания.

Первая в нынешнем году ярмарка-продажа «Покупай приднестровское!» состоялась в городе энергетиков Днестровск (о том, как она проходила мы уже писали). Вслед за Днестровском настал черед столицы. В ходе выставки-ярмарки в Тирасполе представители ГУ «Приднестровская газета», куда входят три республиканских печатных издания, раздавали рекламные буклеты с информацией об условиях подписки на газеты предприятиям, организациям, учреждениям, принявшим в ней участие, проводили подписку. Это вселяет определенную надежду на то, что о газетах, имеющих статус государственных и республиканских, будут больше знать все жители Приднестровья.

На увеличение числа подписчиков было направлено участие сотрудников ГУ «Приднестровская газета», в партнёрстве с почтовиками, в ярморочно-фольклорном фестивале «Не адуна сатул Мэлэешть!» («Нас объединяет село Малаешты»). В него также весьма органично вписалась традиционная акция издателей и почтовиков под названием «День подписчика». И здесь праздничная и доброжелательная атмосфера пленила около двух десятков новых подписчиков, которые будут получать свежую информацию обо всем что происходит в республике со страниц главных государственных газет. Пусть же их ряды постоянно растут, а журналисты, в свою очередь, обязуются сделать страницы газет интереснее и красочнее, наполнить их объективной и насыщенной информацией.