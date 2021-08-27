У суботньому номері газети «Гомін» 28 серпня ви зможете прочитати:

Переможцям X Міжнародного конкурсу імені Тараса Шевченка

З нагоди відзначення 30-ї річниці незалежності України 24 серпня до Придністров’я завітали представники Посольства України. Крім щирих привітань та добрих побажань українцям з нагоди свята, вони привезли також заслужені дипломи переможцям X Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка – нашим учням.

З’їзд журналістів Придністров’я

У Тирасполі 24 серпня відбувся з’їзд Спілки журналістів Придністров’я. Одним з основних питань порядку денного стали вибори нового голови та членів правління організації.

Міжнародний успіх юної метальниці

Після тривалої перерви вихованці Кам’янської спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву (СДЮШОР) пройшли відбір до юніорської збірної Республіки Молдова U18, отримавши таким чином путівки на чемпіонат Балканських країн із легкої атлетики. Дискоболка Валерія Прокопенко повернулася з цих змагань із бронзовою медаллю.

Щире служіння музиці

Технології, що нестримно розвиваються, увійшли до всіх сфер нашого життя. Вони полегшують роботу, прискорюють її, допомагають досягати якісніших результатів. Однак, як каже народ, у медалі завжди дві сторони. У музичне та співацьке мистецтво технології привнесли не тільки позитивне. І тепер глядачі на концертах не лише насолоджуються мелодіями та голосами, а й гадають: звучать вони наживо чи під фонограму? Коли ж грає духовий оркестр – питань взагалі не виникає, адже музика народжується на очах у глядачів. Вона розкривається поступово, немов квітка з бутона. Вона розповідає глядачам історію – і неможливо залишитися байдужим. Причетність до мелодії, що живе тут і зараз, відчуває кожен. А тому оркестрові виступи не виходять із моди.