Энергия молодости

Молодость – пора познания мира, поиска собственного места в нем. Это время амбициозных планов и энергичных попыток реализовать их. Это время ошибок и разочарований. Но это и первый жизненный опыт, который впоследствии обязательно станет основой и для профессионального роста, и для духовного развития. О первых шагах в профессии, об освоении премудростей семейных отношений, о желаниях и стремлениях молодых приднестровцев рассказывают публикации республиканских газет, входящих в ГУ «Приднестровская газета».

О братьях Марке и Михаиле Раду заметка газеты «Приднестровье» под названием «Трудовая династия». Они железнодорожники в третьем поколении, продолжающие семейную традицию.

«Лучше дома своего нет на свете ничего!» Так точно названа статья о поддержке государства молодых семей для приобретения ими собственного жилья. На этот раз в качестве примера выступают Дубоссары. Как отмечал в ходе одной из церемоний вручения сертификатов на получение госсубсидий глава районной госадминистрации Руслан Чабан, «главная задача – помочь молодым семьям, специалистам в решении жилищного вопроса, создать условия, чтобы кадры закреплялись на рабочих местах».

Эта же тема продолжена в материале «Поддержка молодых семей» собкора «Приднестровья» по Каменскому району. Здесь на протяжении нескольких лет молодым семьям для решения жилищной проблемы предоставляют льготный кредит под 1%. В текущем же году диапазон помощи государства молодым жителям республики расширен за счет выделения субсидий на эти же цели.

Статья под заголовком «Достойная молодость» информирует читателей газеты о деятельности Приднестровского отделения Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы». Одной из самых значимых акций волонтеров стало проведение международного субботника по благоустройству памятников и памятных мест, связанных с Великой Отечественной войной. Кстати, активная гражданская позиция молодых добровольцев нашей республики не осталась без внимания на всероссийском уровне: по итогам 2020 года приднестровское отделение «Волонтёры Победы» заняло второе место по активности среди стран СНГ.

Очередной выпуск тематической полосы газеты «Приднестровье» о молодежи и для молодежи «Этажи» предоставил возможность проявить литературное дарование двум молодым приднестровским авторам.

Министерство просвещение организовало проведение конференции для школьников республики. Тема одного из исследований весьма актуальна – «Удаленное обучение: влияние на психоэмоциональное и физическое здоровье учеников». Ее автор – ученик 8-го класса столичной школы №17 Роман Шалапов занял первое место. Особенностями восприятия школьниками обучения на расстоянии он поделился с корреспондентом газеты «Приднестровье». Интервью названо «Онлайн-обучение – тема для исследований».

Корреспондент газеты «Гомин» в публикации под названием «Поддержка на государственном уровне в условиях пандемии» обратил внимание на важный вопрос в повестке очередного заседания Правительства. Он касается поддержки молодых семей со стороны государства в строительстве и приобретении собственного жилья. Дополнен перечень профессий, представители которых имеют право на получение государственных жилищных субсидий. К врачам, учителям, милиционерам, сотрудникам системы исполнения наказаний, военнослужащим добавились также средний медицинский персонал и педагоги центров реабилитации.

«Ура! Наши спортсмены – на международной арене». В материале под этим заголовком рассказывается о поездке юношеской сборной Приднестровья по легкой атлетике на международный турнир в Болгарию. В ходе первого в начале спортивного сезона соревнования юные приднестровцы завоевали три медали.

В статье газеты «Гомин» под названием «Дорогами Победы: традиционный веломарш» читателей проинформировали о ходе ежегодной акции «Знамя Победы». Велосипедисты-любители проехали по всем городам Приднестровья с посещением памятных мест захоронений советских воинов.

Сразу два материала в газете «Адевэрул Нистрян» под названием «Рыбницкие шафраны» и «Поэтическое сердце Подоймы» посвятили первым литературным опытам начинающих поэтов и писателей республики, которые приняли участие в поэтическом конкурсе, организованном под эгидой Союза писателей Приднестровья.

Второй год подряд в канун Дня Победы ученики восьмых-девятых классов СШ №15 г. Бендеры принимают участие в мемориальной акции «Сады памяти». Рассказы о том почему они это делают – читайте в газетной публикации под заголовком «Сад памяти нам будет напоминать».

В Год молодежи в Приднестровье был объявлен республиканский конкурс на получение молодежными организациями и молодыми людьми грантов Президента ПМР. В Администрацию главы государства было прислано немало проектов самой различной направленности и тематики. О их целях и содержании, а также авторах можно узнать из материала «Творческие и ответственные. Промежуточные результаты».

Взрослые всегда говорят детям: «Твоя главная работа – учеба». Это высказывание отличной учебой в полной мере подтверждает молодая талантливая дубоссарка Эмилия Софроний. О том как она победила сразу в двух предметных олимпиадах читателям рассказывает собкор газеты «Адевэрул Нистрян» в публикации «Если что-то хочется, непременно сбудется».

Молодая уроженка Днестровска Диана Колодкина всей своей деятельностью делает окружающий ее мир светлее и прекраснее. Как ей это удается – читайте в статье «Улыбка для всех людей».

В материале «АН» «Бессмертный полк». «Момент больших эмоций» молодые приднестровцы поделились с корреспондентом газеты размышлениями об участии в этой поистине всенародной акции.

Красноречивый заголовок «Быть значимым» ее автор дал публикации, в которой рассказывается о жизненном и профессиональном выборе молодой рыбничанки Екатерины Мрачковской. Чтобы в дальнейшем быть полезной своей стране она избрала нелегкую профессию финансиста.