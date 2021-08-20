Анонс газеты «Приднестровье» на 21 августа

Для субботнего номера журналисты главной газеты республики подготовили ряд материалов об истории и жизни нашего края, его истории, людях и дне сегодняшнем.

Яркий во всех отношениях 2013 год найдет свое отражение в рубрике «Это наша с тобой биография». Православные запомнили приезд Патриарха Кирилла в Приднестровье, а позже произошло громкое событие уже в католическом мире: папа римский Бенедикт XVI объявил об отречении от престола, его место занял аргентинский кардинал Хорхе Марио Бергольо. Он стал первым в истории папой из Латинской Америки, первым иезуитом на этом посту и первым понтификом, который взял имя в честь святого Франциска. Для приднестровцев год также запомнился повышением цены на газ для предприятий с последующим кризисом ММЗ, запретом на продажу алкоголя после 22:00, который всячески обходили, а также открытием современного бассейна в Тирасполе.

Агробизнес – дело рискованное, поскольку связано, в первую очередь, с погодными условиями — то засуха, то проливные дожди со шквалистым ветром. Никогда не угадаешь, что ожидает тебя в сезоне. Но в Григориопольской фирме ООО «Агро Компакт» не привыкли ждать у моря погоды. Ее руководители, отец и сын, стараются активно внедрять современные технологии, применять передовой опыт ведущих европейских сельхозфирм, но самое главное, ответственно относятся к любимому делу. Подробнее читайте в субботнем номере газеты «Приднестровье» в материале «Их призвание – работать на земле».

Лето 1944 года для советских войск 2-го и 3-го Украинских фронтов, расположенных в нашем крае, оказалось чрезвычайно сложным. Во что бы то ни стало нужно было выбить фашистов с плацдарма на правом берегу Днестра, чтобы потом пойти в наступление для полного изгнания врага с территории Молдавии и Украины. Об одном из участников Ясско-Кишинёвской операции Виталии Потаеве читатели узнают из зарисовки «Победный плацдарм».

Гражданской защите ПМР – 30 лет. Есть такая работа – людей спасать. О тех, кто готов прийти на помощь населению в любое время дня и ночи, о тех, для кого дорога каждая минута, читайте в публикациях «Есть такая работа –людей спасать» и «На помощь по первому зову».

Телезрители знают его как автора одного из самых ярких проектов, посвященных путешествиям по Приднестровью и другим краям – программе «В путь». Однако далеко не всем известно, что в юности он и не думал, что получит награду «Журналист года», а мечтал поступить в цирковое училище! В гостях у газеты ведущий Первого Приднестровского, которого чаще всего узнают на улицах, — Арсений Дикусар.

Пушкин, как известно, – наше всё. Наследие Александра Сергеевича изучается с самого юного возраста. Созданные им образы прочно вошли в народный быт, а пушкинские места, как реальные, так и вымышленные, являются достоянием Тирасполя, Бендер и многих других населенных пунктов. Погружаемся в мир этнографии вместе с Николаем Фечом, собирателем приднестровских сказок и легенд. О результатах исследования – в материале «Пушкин как часть ландшафта и фольклора».

Когда-то за книгой стояли очереди, книга была элитарна. Сегодня «источник знаний» общедоступен, но, увы, не слишком популярен. О том, почему нужно читать настоящие, печатные книги в зарисовке «Мой любимый букинист».

Вышла замуж – и нет проблем? Если подходить к замужеству потребительски, есть риск потерять любимого человека. О драматической судьбе молодой женщины, пострадавшей из-за своего эгоизма и душевной лени, в рассказе «Меня муж бросил…»

Какие работы следует провести на любимой даче в августе? На что обратить внимание в огороде, саду и цветнике? И как сохранить собранный урожай, читайте в постоянной рубрике «Во саду ли, в огороде».

Традиционно в номере — гороскоп и истории одного дня.