Читиць ын нумэрул дин сымбэтэ, 31 юлие, ал зиарулуй «Адевэрул Нистрян»:

Олга Чубарь, о тынэрэ кореографэ де 36 де ань, каре, дупэ ун дечениу де трай ын СУА, а ревенит ла Рыбница ши а дечис сэ-шь дедиче тоталменте вяца артей дансулуй.

Олга а ынчепут сэ антренезе копиий каре ау ындрэӂит дансул де ла 14 ань, яр еа ынсэшь дансязэ де мик копил. Зиче кэ с-а ынскрис ла черкул де данс де салон нумай пентру кэ се антрена сора ей май маре, Ана. Дар драгостя пентру данс фата есте сигурэ кэ й-а инсуфлат-о професоара де кореографие Наталия Голякова де ла Чентрул де тинерет ал Палатулуй де креацие а копиилор ши тинерилор дин Рыбница. Ын артиколул «Ышь трэеште вяца ын пашь де данс» вець гэси май мулте деталий.

Фиекаре висязэ сэ айбэ проприя афачере, сэ фие стэпын пе сине ынсушь ши сэ-й фие пе плак чея че фаче. Ын ачест контекст, омул мизязэ пе кыштиг импунэтор, «фэрэ а-шь ымпэрци венитул ку чинева». Дар нич прин гынд сэ-й трякэ кэ ши лукрул ва фи май греу, доар тотул ва требуи сэ факэ ку проприиле форцеле. Маркетинг, контабилитате ши вынзэрь – ын тоате требуе сэ фий спечиалист. Тэрия де карактер… ши еа ну се вря пе ултимул план. Дин артиколул «Ынчеркэм! Де че ну?» вець афла деспре антрепренорул тирасполян Игор Харченко.

Месерия де тракторист акум е уна динтре челе май соличитате ын господэрииле агриколе дин републикэ, де асеменя спечиалишть аре невое ши фермиерул италиян Роберто Гуардигли. Техника ын господэрие е модернэ ши ну фиекаре о поате мынуи, токмай де ачея думнялуй а семнат ун акорд ку техникумул индустриал дин Дубэсарь ши а адерат ла програмул де ынвэцэмынт дуал, акум ышь прегэтеште де сине стэтэтор кадре пентру господэрия проприе. Пентру практикэ ле пуне ла диспозицие студенцилор техникэ модернэ, ле оферэ ши о бурсэ. Дакэ студентул фаче фацэ, ый пропуне ши ун лок де мункэ. Ын артиколул «Мэ траӂе инима» вець афла май мулте деталий.

Десеорь не ынтребэм че не аштяптэ динколо де презент, че друм не прегэтеште вииторул ши кум ва фи ел: ку склипирь де диаманте сау ку пьетре ши аневойос де паркурс?

Каля мултора е тикситэ ку болований експериенцелор, ай грешелилор ши аспирациилор спре десэвыршире. Ши май пуцинь реушеск сэ-шь атингэ скопуриле, фэрэ а трече прин дурериле бэтэтурилор. Ын артиколул «Штиу сэ трэеск прин мункэ» вець афла деспре вяца Светланей Стратон дин сатул Суклея, районул Слобозия.