Анонс газеты «Приднестровье» на 10 июля

Субботний номер главного издания республики посвящен профессиональному празднику рыбаков, а также интересным людям страны и заботам наступившего лета.

Рыбаки очень суеверный народ. К приметам относятся не как к предрассудкам, а как к предостережениям, основанным на опыте поколений. Они верят, что на рыбалку категорически нельзя брать еду из рыбы или рыбной продукции. Иначе поклева не жди. Также нельзя перед рыбалкой…О чём идёт речь, читатели узнают из материала «Рыбак рыбака», посвящённого профессиональному празднику.

В субботнем материале Татьяны Астаховой-Синхани «Где начинается творчество…» интервью с творческим, неординарным и увлеченным человеком. Художник, он же карикатурист, он же музыкант, он же дизайнер и архитектор — бендерчанин Вячеслав Надоля. Впрочем, разговор будет не только о профессиональном, но и о личном…

Рубрика «Этажи» пополнится новыми историями об интересных молодых людях республики. Киберспортсмен Евгений Титей из Дубоссар расскажет о том, как можно сделать игру в футбол на компьютере своей профессией, а молодые супруги Мария и Евгений создали в Тирасполе «Лавку чудес», где они, поклонники вселенной Гарри Поттера, делают настоящую магию – волшебные палочки! Кроме того, можно будет ознакомиться с литературными опытами начинающих авторов, которые приносят свои пробы в редакцию.

Творчество как форма релакса или как средство удовлетворения амбиций… О вреде «соревновательности» там, где нужно сохранить живое чувство – в зарисовке «Маркер».

Страница «Здоровье». Из материала Милы Ивановой «Обо всем, что нас интересует летом и не только», читатели узнают, как уберечься от солнечных ожогов, в чем польза мороженого, почему лениться это хорошо, как начать заниматься фитнесом без вреда для организма, и из чего состоит море…

«В незапамятные времена жили в селе Ташлык три кума: Онаке, Тоадер и Петря. И хотя прошло с тех пор лет двести, а то и больше, можно и теперь ещё услышать отголоски истории о том, как эти трое отыскали в родном селе целую лодку или даже ладью, груженную золотом». Так начинается вторая часть эпического сказания о временах освоения Дикого поля, о подвижнике Михаиле и людях, которые, возможно, против собственной воли помогли ему осуществить задуманное, построить храм. Итак, где-то на берегах Днестра, примерно двести пятьдесят лет назад… Читайте в субботнем выпуске «Приднестровья» продолжение саги «Коня за ладью». Судьбы пересекаются…

Традиционно в номере — сканворд, гороскоп, истории одного дня, а также фотоконкурс «Молодые лица Приднестровья».