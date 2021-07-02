Анонс газеты «Приднестровье» на 3 июля

В субботнем выпуске главного издания страны читатели смогут прочитать материалы о людях, которые в эти выходные отмечают профессиональные праздники – работниках торговли и сотрудниках Госавтоинспекции. И не только…

Сегодня торговля – это и витрины, и дизайн самого магазина, и вывески, и то, как выложен товар, и, конечно, реклама. Это масса самых разных составляющих, важных. И все же торговля это, в первую очередь, не красивые стены, а люди, работники торговли. Они подскажут, проконсультируют, скажут «хорошего дня» в ответ на ваше «спасибо». Своей работе они отдают не только большую часть жизни, но и немалую долю мыслей, переживаний, стремлений. Да что говорить,

«Хороший продавец-этот талант», а еще это «Профессия терпеливых и коммуникабельных». Так называются публикации о работниках торговли.

Ко Дню работника торговли и потребкооперации корреспондент газеты также познакомит читателя с работой столичного ООО «Мир компьютеров» и его интернет-магазином, делать покупки в котором – быстро и удобно. Здесь зачастую и цены ниже, чем в локальной рознице, и товары бывают такие, которые не так-то просто найти. Интернет-магазин «Мира компьютеров» — признанный лауреат республиканского конкурса «Приднестровское качество-2020 в номинации «Онлайн-торговля». Свою популярность и значимость приобрел в период пандемии при выполнении государственной программы по оснащению школ республики цифровой техникой. И сегодня к услугам магазина не перестают обращаться различные организации и мы с вами. А чтобы обладать полной уверенностью в том, что эта работа ведется на должном уровне, советуем прочитать «Дарить время и радость».

В отличие от многих профессиональных праздников, которые отмечают в то или иное воскресенье определённого месяца, этот имеет фиксированную дату – 3 июля. Конечно, в далёком 1936 году не так много автомобилей на дорогах было, как ныне, но именно в этот день Совнарком Советского Союза утвердил «Положение о Государственной автомобильной инспекции Главного управления рабоче-крестьянской милиции НКВД CCCP». Вас ждёт рассказ «Стражи дорожного порядка» о ветеранах приднестровской госавтоинспекции, пришедших на службу сразу же после образования ПМР и работающих там и сегодня.

В Приднестровье есть сайт для путешественников. Помощник, реальный путеводитель по нашей республике, руководство к действию как для местного туриста, так и для иностранного, желающего познакомиться с гостеприимным, уютным, а порой и захватывающим дух Приднестровьем. Гиды, маршруты, события и самые разнообразные туры, среди которых и тематические. Здесь много фотографий. В субботнем материале «Путешествие – это маленькая жизнь, Или Туристический сайт как руководство к действию» об этом полезном интернет-ресурсе расскажет человек, знающий о внутреннем туризме в Приднестровье все, директор ГУ «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики» Анна Миколишина.

Они уже давно стали визитной карточкой музыкального и культурного Приднестровья. Такой высокопрофессионально выполненной и в то же время с долей интеллектуального юмора. На их концертах всегда душевно, атмосферно, легко, а если и случаются нотки грусти, то они светлые. Даже люди, далекие от музыкального мира по любую его сторону сцены, попадая на их выступлениях, не только остаются довольны и наполнены, они стремятся попасть на них вновь. И это самая высокая оценка творчества коллектива «Либерти». И всякий раз, выходя к своему зрителю, искушенному или случайному, они стремятся к доверительному разговору в камерном формате, хотя площадки далеко не всегда камерные… Накануне десятилетнего юбилея квинтета мы с его руководителем Дмитрием Шереметом встретились в «либертной», что находится во Дворце Республики. О том, что было за эти десять лет в жизни коллектива, и о том, что в планах, читайте в материале «Движение вперед. «Либерти» — 10!»

«Всякий раз, когда Европа заболевает, она просит прописать лекарство Балканам», — писал сербский классик Милорад Павич. Автор путевых заметок о Сербии, Черногории и Албании «Балканский словарь» отправился по стопам известного писателя и увидел пандемийные Балканы вживую.

Как выжить интроверту в большом или маленьком городе. Как научиться принимать эту свою особенность как данность, а, может быть, и как удачу. Что выбрать: общаться с незнакомцем или провести время дома с интересной книгой, идти в гости, где будет много новых людей, или встретиться со старым приятелем, которого знаешь уже сто лет вдоль и попрек. Интровертам приходится непросто в детских садах, лагерях, общежитиях – словом, всюду, где нет возможности изолироваться, обладать собственным пространством и временем. В рубрике «Личное отношение» порассуждаем, почему уединение сегодня не в моде, вместе с автором материала «Я интроверт и не стыжусь этого!»

Трудовая неделя прошла – можно и расслабиться, пообщаться в кругу родных людей, почитать интересные истории, чтобы поднять настроение и себе, и окружающим. Читателей ждут короткие юмористические рассказы «Смешно до слёз», основанные на реальных событиях. Почему-то кажется, что произведения нашего постоянного автора заставят не только улыбнуться, но и задуматься…

И традиционно в номере — истории одного дня, гороскоп.