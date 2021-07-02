У суботньому номері газети «Гомін» 03 липня ви зможете прочитати:

Музею виповнилося 20 років

У розвитку суспільства настав час, коли людству необхідно було озирнутися на пройдений шлях, виникла потреба самопізнання і самоусвідомлення, тоді й виникли музеї. Музей – це хранитель пам’яті, а історична пам’ять важлива і необхідна в усі часи й у будь-якій державі.

У Григоріополі історико-краєзнавчий музей був відкритий 23 червня 2001-го в день святкування 30-річчя утворення Григоріопольського району.

«Інтелектуальний бій» у Збройних силах ПМР

У Тираспольському Суворовському військовому училищі між командами військових частин і установ Збройних сил відбувся «Iнтелектуальний бій» за звання самих ерудованих. Захід став частиною щорічної акції «Армія проти наркотиків».

Зібрати вчасно і без втрат – завдання землеробів

З початку другої декади червня комісія Міністерства сільського господарства

і природних ресурсів на чолі з першим заступником міністра Олегом Ділігулом розпочала традиційний об’їзд полів з метою вивчення стану справ у сільськогосподарських підприємствах республіки напередодні жнив зернових культур першої групи.

На запитання нашого кореспондента про результати поїздки відповів помічник міністра Федот Цибульський, який також був у складі комісії.

Міжнародний тенісний турнір у Дубоссарах

На старти, присвячені Міжнародному Олімпійському дню, в Дубоссари приїхали спортсмени з Росії, Узбекистану та Молдови. 23-24 червня 2021 року в спортивному комплексі Республіканської СДЮШОР настільного тенісу відбувся турнір. Згідно з рішенням головної суддівської колегії, спортсмени змагалися у п’яти номінаціях.

Вогняне шоу та запальні танці прикрасили недільний вечір

Концертна програма «Нове покоління» 27 червня зібрала в Катерининському парку Тирасполя чимало глядачів, а присвятили подію Дню молоді Росії та Року молоді в Придністров’ї.