Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 26 юние, ал зиарулуй «Адевэрул Нистрян»:

Нистрения, афектатэ ши еа де пандемия де коронавирус, астэзь лукрязэ интенс асупра креерий уней имаӂинь туристиче комплете, ынсэ, деокамдатэ, одатэ ку релаксаря рестрикциилор де карантинэ, мажоритатя туриштилор стрэинь вин ын цара ноастрэ ла инвитация приетенилор сау а нистренилор стабилиць песте хотаре сау, пур ши симплу, дин куриозитате. Тотушь, чей каре алег сэ визитезе цара ноастрэ, вэд Нистрения ка о дестинацие, унде се пэстрязэ традицииле популаре ши зонеле натурале, оспиталитатя ши аутентикул национал, трекутул историк богат ши вяца руралэ. Дупэ че плякэ де аич, апроксиматив 70% динтре ей декларэ кэ ау фост сатисфэкуць де сервичииле туристиче престате де Нистрения ши, десигур, повестеск деспре тимпул петрекут. Ын артиколул «Турисмул аутохтон… Кум ыл вэд тинерий?» вець афла опинииле тинерилор нистрень ла тема анунцатэ ын титлу.

Ын вяца фиекэруй динтре ной примул ынвэцэтор а фост омул каре не-а ынвэцат а скрие чел май драг кувынт пе луме — мама, апой тот ел не-а дескоперит талентеле ши не-а мотиват зи де зи сэ фим студиошь, не-а ындрумат емоционал ши интелектуал спре вяцэ.

Ын букетул вьеций Еленей Леонидовна Чебручан, ынвэцэтоаре де лимбэ ши литературэ молдовеняскэ ла Личеулуй-комплекс теоретик «П.Спельник» дин Слобозия, ла 30 юние, ва май ынфлори ун трандафир, формынд о чифрэ де адмират пентру о ФЕМЕЕ. Май мулте деталий афлаць, читинд артиколул «Моделынд дестине ши фэуринд персоналитэць».

Ынкэлцэминтя фабричий бендерене «Софтшуз» есте соличитатэ ну нумай ын Италия, чи ши ын Украина, Молдова, Англия, Ӂермания, СУА. Тотушь, пяца русэ есте чя май атрэгэтоаре, кэч, потривит спуселор директорулуй, еа есте чя май апропиятэ ши де перспективэ. Речент, ун акорд де амплоаре а фост ынкеят ку командитарь дин ФР, ау фост примите дежа материале нечесаре пентру а ынчепе активитатя. Ын стадиу де негочиере есте ун проект ноу, каре нечеситэ утилаж спечифик, алтэ технолоӂие. Дар фабрика «Софтшуз» есте гата сэ ынсушяскэ технолоӂий ной. Читиць артиколул «Мереу сынт гата сэ креезе» ши вець афла май мулте деталий.

Олга Ильевна Полтавченко, локуитоаря сатулуй Протягайловка, шь-а сэрбэторит а сута зи де наштере. Думняей а трэит о вяцэ делок ушоарэ, а суправьецуит рэзбоюл, фоаметя, а мунчит мулт, а едукат копий ши непоць, акум се букурэ де атенция ши грижа челор апропияць. Деталий гэсиць ын артиколул «Ла ай сэй 100 де ань».