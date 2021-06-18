Читиць ын нумэрул дин сымбэтэ, 19 юние, ал зиарулуй «Адевэрул Нистрян»:

Н-ам путя супраапречия мунка медичилор ши а лукрэторилор медикаль, фииндкэ есте уна динтре челе май онорате професий. Ын ултимий ань с-ау продус скимбэрь позитиве ын домениул окротирий сэнэтэций: а фост прокурат утилаж модерн ши ревигоратэ инфраструктура. Дар нич чел май ноу екипамент ну поате ынлокуи професионалисмул, кэлдура суфлетяскэ, зымбетул ши мэестрия медичилор, сурорилор медикале, инфирмиерилор – тутурор ачелор че ышь дедикэ ефортуриле ши куноштинцеле сэнэтэций оаменилор, салвэрий вьеций лор. Ын артиколул «Дедикаць професией нобиле» вець афла деспре Светлана Григоревна Мишкой, медик-терапеут де сектор ын поликлиника №4 дин орашул Бендер.

Де унде веним, каре есте скопул вьеций омулуй пе пэмынт? Фиекаре ынцелеӂе ачест постулат ын мод диферит. Уний сынт де пэреря кэ сынт нэскуць пентру а девени ведете де чинема. Де че ну? Алций пэрэсеск орашеле, стрэмутынду-се май апроапе де натурэ. Уний алег медичина, пентру а лукра ши а салва вьець оменешть. О алтэ категорие мерӂе ку ынкредере спре идея са фиксэ. Тоць ау дрептате, фииндкэ ачеста есте друмул лор.

Каля де вяцэ а ероулуй ностру, Пьотр Гайдарлы, ну а фост уна динтре челе бэтуте. А кэлкат ши пе челе неатинсе, кроинду-шь друмул сэу. Ну с-а рэтэчит, ну с-а ынглодат ын егоисм ши юбире де сине, деоарече штия ферм спре че тинде. Пентру а афла май мулте амэнунте читиць артиколул «Ну мь-е рушине нич де о зи трэитэ».

Мий де кончетэцень де ай ноштри активязэ ын домениул медичиней: медичь, асистенць медикаль, фелчерь, фармачишть… Ши тоць сынт униць прин доринца де а-й ажута пе ачей каре ау невое де ачаста. Ын ажунул сэрбэторий професионале а лукрэторулуй медикал, сэрбэторитэ ын а трея думиникэ а луний юние, ам стат дискутат ку Олга Фогель, фармачистэ ын амбулаторул дин сатул Суклея, районул Слобозия. Деталий гэсиць ын артиколул «Ун фармачист бун ва фи ынтотдяуна апречият».

Сэптэмына ачаста, ын мирясма флорилор де тей, л-ам комеморат пе Михай Еминеску. Фоарте рар с-а скрис деспре атитудиня луй Еминеску фацэ де крединца крештинэ. Ну кяр мулт тимп ын урмэ, критичий литерарь афирмау кэ думнялуй а фост ун атеу. Е о абсурдитате. Ятэ че скрия думнялуй: «Ной, молдовений, формэм о бисерикэ националэ, ши ка сочиетате релиӂиоасэ, ка бисерикэ ортодоксэ молдовеняскэ, сынтем ун кор матур ши компакт, пентру а не ымпотриви ла орьче тендинце каре ар жигни либертатя конштиинцей ши култура ноастрэ националэ». Деталий гэсиць ын артиколу «Крединца, майка сприритуалэ а нямулуй молдовенеск».

А сэпа о фынтынэ ши а аменажа ун извор ера консидерат принтре молдовень ун лукру сфынт, мижлок де испэшире а пэкателор лумешть ши де ынвешничире а проприулуй нуме. Фынтынарий дин сателе ноастре, мош Петря сау мош Антон, демулт с-ау трекут дин вяцэ, Думнезеу сэ-й ерте, дар нумеле лор май дэйнуеск прин ань, кынд о мындрэ копилицэ скоате апэ зи де зи дин фынтына луй мош Петря сау дин фынтыница луй мош Антон сау май вине лумя ла изворул Иоаней… Ын артиколул «Доар о фынтынэ ши ун извор ый май поартэ нумеле» вець афла де че фынтыниле ау рэмасе орфане.

Астэзь, 19 юние, маркэм аниверсаря а 29-а де ла траӂедия дин орашул Бендер (ынчепутул рэзбоюлуй недекларат дин вара анулуй 1992). Ла 22 юние се ымплинеск 80 де ань де ла ынчепутул Марелуй Рэзбой пентру Апэраря Патрией. Ын артиколулу «Ам апэрат ын 1992 орашул, пе каре тата л-а елиберат ын 1944» вець афла деспре фамилия Комарницкий дин Бендер каре унеште, прин аминтирь, амбеле дате тристе. Татэл Андрей Василевич а апэрат Патрия ын аний МРпАП. Фечорул Александру Андреевич — Бендерул ын анул 1992.