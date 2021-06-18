У суботньому номері газети «Гомін» 19 червня ви зможете прочитати:

Огляд інспекційного об’їзду об’єктів програми ФКВ-2021

Ще 7 червня 2021 року Президент ПМР Вадим Красносельський провів нараду з главами держадміністрацій і поінформував їх про інспекційний об’їзд населених пунктів республіки з відвідуванням установ соціальної спрямованості, об’єктів, що входять до програми ФКВ-2021, і сільськогосподарських підприємств.

Минуло вже 29 років, але коли настає день 19 червня, радість літнього тепла затьмарює печаль серця

Не дозволив війні розгорітися

23 червня 1992 року під вигаданими званням і прізвищем – полковник Гусєв – генерал-майор Олександр Лебедь прибув у розташування 14-ї російської армії, маючи особливі повноваження, делеговані вищим керівництвом Росії. У чому полягали ці особливі повноваження, дотепер є таємницею. Перед вильотом до Тирасполя Олександра Лебедя інструктував віце-президент Росії Олександр Руцькой.

Будь-яка держава повинна жити за Конституцією та законом

Конституційний суд – перший в історії ПМР орган конституційного контролю – був заснований 12 червня 2002 року. Він створювався на підставі змін, внесених до Конституції ПМР 30 червня 2000 року. Отже дату утворення можна за правом вважати днем народження і початком становлення придністровського конституціоналізму.

Замальовки з натури. Бендери. Лiто 1992 року

Війна… Страшний зміст і навіть звучання цього слова вселяють в душі людей, зокрема й тих, що ніколи не чули вибухів, невиразне занепокоєння. А ті, хто став свідком і безпосереднім учасником воєнних подій, пережили величезну трагедію, назавжди запам’ятали лихі дні…