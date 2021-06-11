Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 12 юние, ал зиарулуй «Адевэрул Нистрян»:

Секция де трансфузие а сынӂелуй а спиталулуй районал дин Рыбница чирка зече ань активязэ суб кондучеря луй Еуӂениу Булаев, бине куноскут ын ораш ши район кирург педиатру. Фелчерул Галина Мартынюк, фэрэ а апела ла кэрциле волуминоасе де пе рафтурь, екстраӂе дин меморие информацииле деспре донаторий де оноаре, принтре каре сынт: Михаил Ермаков (46 де орь а донат сынже), Александру Грудка (чирка 30 де орь), Виктор Ясинский (55 де орь). Ачешть бэрбаць адевэраць топеск метал ла Узина Металурӂикэ дин Рыбница. Ынтреприндеря се мындреште кэ аре чел май маре нумэр де донаторь ын рындул мунчиторилор. Думитру Полтораков, Еуӂениу Козин, Алексей Дьяур мереу сынт гата с-о факэ. Дин артиколул «Дакэ ну ной? Атунч чине?» вець афла май мулте деталий.

Речент, абсолвенцилор класей а 9-а а Личеулуй-Комплекс Теоретик Молдовенеск Републикан «Д.Кантемир» дин Тираспол ле-ау фост ынмынате чертификате де абсолвире. Сынт доар зече ла нумэр, патру динтре каре – еминенць. Жумэтате динтре ей ышь вор континуа студииле ын личеу, оптынд ын виитор пентру студий супериоаре. Рестул ау алес сэ ынсушяскэ о месерие. Ын артиколул «Ку сперанце, ла рэскручя друмурилор…» вець чити кум абсолвенций шь-ау експримат респектул ши рекуноштинца пентру сприӂинул ши атенция дин партя професорилор сэй.

Речент, 25 де дисчиполь ай школий де пиктурэ дин Каменка ау примит чертификате де абсолвире а институцией. Титуларь ай дипломелор роший ау девенит Валерия Бабчинецкая ши Сергей Руснак. Ынкэ чинч елевь ау примит чертификате де абсолвире а курсулуй де ориентаре професионалэ. Ын анул курент шкоала ау абсолвит-о 30 де копий, фиинд чя май нумероасэ промоцие дин ултимий ань. Ын артиколул «Ын лумя фрумосулуй» вець афла май мулте деталий.

Ынтр-о микэ локуинцэ че апарцине социлор Владимир ши Мария Бриновану, поць сурпринде обьекте касниче, унеле динтре еле ажунгынд ла о векиме де песте 100 де ань. Куплул гэздуеште о колекцие импресионантэ де експонате, провенинд дин секолул ал XIX-ля ши пынэ астэзь. Де апроапе ун дечениу Мария ши Владимир адунэ ку грижэ обьекте каре поартэ о валоаре историкэ, астфел кэ, ын презент колекция асигурэ ун салт ын трекут орькэруй оаспете каре ле трече прагул касей. Пе лынгэ о векиме ши о ынсемнэтате апарте, фиекаре експонат аре ши повестя луй. Читиць артиколул «Пэстрэтоаря унуй тезаур инестимабил» ши вець афла деталий.