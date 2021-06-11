Анонс газеты «Приднестровье» на 12 июня

Завтра, в воскресение, традиционно отмечают профессиональный праздник работники легкой промышленности, и субботний выпуск главного печатного издания республики посвящает им подборку материалов на эту тему.

«Тиротекс», «Интерцентр Люкс», «Одема», «Флоаре», «Тигина»… продукция этих предприятий широко известна за пределами нашей республики. Их трудовые коллективы – участники и победители многих международных конкурсов, смотров, проектов, обладатели высоких наград. Но лучшая награда – это все же наше с вами признание их труда, и оно есть. Профессиональный праздник наши «легковики» встречают в приподнятом настроении, полные новых замыслов в осуществлении современных производственных и социальных задач.

События последних полутора лет показали, что заставить человека чаще мыть руки проще простого – коронавирус расставил все точки над i. Что же касается упадка интереса к чтению, то эта проблема обсуждается, пожалуй, с начала 1990-х годов, когда резко упали тиражи всех печатных изданий. Об этом, а также об информационной безопасности республики размышляет автор материала «Не вырубишь топором»

Рашков, Строенцы, Гояны, Роги и множество менее известных мест; подборка перспективных туристических направлений и просто уютных, живописных уголков родного края в материале «Россыпь путевых впечатлений». Приятного вам путешествия!

Газета «Приднестровье» продолжает публиковать рассказы о животных и растениях из Красной книги ПМР. На сей раз вас ждёт рассказ об очень редком представителе приднестровской фауны, ставшем героем громкого скандала на недавнем песенном конкурсе «Евровидение».

Знаете ли вы, что Вольфганг Амадей Моцарт чуть не побывал в наших краях? Чуть-чуть не считается, но что было, то было. История эта связана с русским послом в Вене и «одесским» герцогом Арманом Эммануэлем дю Плесси Ришельё, начинавшим русскую службу в Бендерской крепости. Об этом читатели также смогут узнать в субботней толстушке.

В 1950 году американский писатель Рэй Брэдбери написал фантастический цикл «Марсианские хроники» о возможной колонизации людьми Марса, а также тоске по простой жизни без новых технологий. Он считал необходимым оградить людей от повторения ошибок прошлого. Сегодня, в период трудовой миграции, вопрос как никогда актуален. Иногда, уехав в условную Польшу, человек забывает о семье и оставшихся дома детях, пропадает – как будто на Луну улетел. Автор решил поразмыслить, что случится, если в недалеком будущем нашего человека позовут работать на другие планеты.

Традиционно в номере истории каждого дня, гороскоп и рецепты приднестровской кухни.