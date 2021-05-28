Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 29 май, ал зиарулуй «Адевэрул Нистрян»:

Ын анул 2017, кондучеря Форцелор Армате Нистрене а хотэрыт сэ десфэшоаре конкурсул «Клипа Глорией» ын република ноастрэ. Евениментул демонстрязэ кэ армата ну ынсямнэ доар мункэ ши екзерчиций зилниче. Солдаций штиу че есте фрумосул, естетикул. Токмай деачея милитарий ау пэрэсит казармеле ши ау уркат ын сченэ. Читиць артиколул «О клипэ де глорие» ши вець афла май мулте деталий.

Ын тимпул де фацэ едукация музикалэ есте консидератэ ун ансамблу де куноштинце онорабиле. Лев Соломонович, студент ын анул III ла Институтул Нистрян де Арте «А. Рубинштейн» дин Тираспол, е дежа о персоналитате ынзестратэ ку едукацие ши потенциал музикал инедит. Деталий ын артиколул «Професорул ши елевул сынт ун тот ынтрег» ал зиарулуй ностру.

Пуцинь динтре скрииторий нистрень ышь дедикэ опереле копиилор де вырстэ прешколарэ ши школарэ. Дакэ фачем ун рефуӂиу прин васта картотекэ а Униуний скрииторилор, секция молдовеняскэ, гэсим доар 7 едиций пур пентру копий. Поеций ши скрииторий нистрень ынкэ ну сынт гата сэ едитезе кэрць спечиале пентру микуць дин кауза тимпулуй, ситуацией ши финанцелор! Че ынсямнэ о карте пентру копий? Рэспунсул ла ынтребаре ыл гэсим ын артиколул «Скрииторий нистрень пентру копий».

Лудмила Столярчук е професоарэ де канто ла шкоала де арте дин орашул Бендер. Активязэ ын домениу чирка 15 ань, тинзынд сэ дескопере талентеле дисчиполилор, сэ-й ынвеце а перчепе ши а креа фрумосул. Читиць артиколул «Мираколул музичий» ши вець афла май мулте деталий.