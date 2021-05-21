Анонс газеты «Приднестровье» на 22 мая

Свежий субботний выпуск газеты «Приднестровье» ее журналисты посвятили работникам культуры, которые в воскресенье, 23 мая отметят профессиональный праздник. Но не только. Читателей ждут интересные публикации о городе-юбиляре Днестровске, развитии внутреннего туризма, загадочные истории, услышанные от старожилов нашей страны.

Есть в Приднестровье люди особые. Казалось бы, они не производят лекарств, не растят хлеб. Но все мы в них нуждаемся не меньше, а порой больше всего нуждаемся именно в них. Они возвращают надежду в сегодняшние непростые пандемийные времена, дарят радость и вдохновляют творить, любить, дышать полной грудью. Они же заставляют мыслить глубже, чувствовать тоньше, верить по-настоящему.

О том, что происходит в Приднестровье в сфере культуры и искусства сегодня, читайте в материале «Праздник тех, кто вдохновляет».

Днестровск. Год назад он получил статус города, что подразумевает наличие собственного бюджета. Сегодня городу энергетиков исполняется 6о лет. Аккуратный, чистый, зеленый, раскинувшийся на берегу Кучурганского лимана, город-труженик обеспечивает электричеством предприятия и дома, дает работу, свет и уют. В интервью корреспонденту газеты глава госадминистрации Сергей Карюк рассказывает о сегодняшнем и завтрашнем дне Днестровска.

Кто из нас не мечтал собрать самое нужное, повесить на плечи рюкзак и отправиться за новыми впечатлениями, новыми знакомствами в места, где не бывал никогда ранее. Чтобы розовый рассвет встречал, чтобы пропахнуть костром и покрыться золотистым загаром на солнышке, чтобы тропинка вилась и уводила за собой в манящее и неизведанное. Сегодня всем нам приходит на помощь внутренний туризм, который в последние годы активно развивается в Приднестровье. О нем, внутреннем туризме, все знает 20-летний Станислав Котлинский, потому что он является одним из тех, кто стоял у истоков этого туризма. С ним читатели встретятся на страницах газеты в материале «Он сказал: «Хочу туда!», и за ним пошли другие».

Бывало ли в истории такое, чтобы пересыхал Днестр? Что означает выражение «Когда реки потекут вспять»? Способна ли на это наша главная водная артерия? И можно ли в Днестре поймать афалину (лат. Tursiops truncatus)? Обо всем этом в материале «Дельфин днестровский. Бывальщина и небывальщина».

Также в номере литературная страница, истории одного дня, география приднестровской кухни и гороскоп.