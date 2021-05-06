Праздник летописцев истории

5 мая — День печати. Этот профессиональный праздник по праву считается праздником летописцев истории. В том числе по журналистским публикациям историки будущего станут изучать наше время. Тех, кто каждый день информирует читателей на страницах газет и журналов поздравило руководство республики.

Президент Вадим Красносельский в поздравительном послании мастерам пера Приднестровья, в частности, отметил: «Во все времена печатное слово становилось основой общественных отношений, их двигателем, ключевым источником формирования человеческих настроений, убеждений и нравов… Приднестровские журналисты, сотрудники полиграфических предприятий и издательств профессионально выполняют очень ответственную и важную миссию: доносят до жителей нашей Республики достоверную, объективную, актуальную информацию».

К поздравлениям главы государства присоединились также учредители республиканских газет – Правительство и Верховный Совет. Премьер-министр Александр Мартынов обратил внимание на то, что «благодаря работе журналистов, полиграфистов, издателей формируется позитивный имидж республики, укрепляется единое информационное пространство государства». А Председатель Верховного Совета Александр Коршунов в поздравлении по случаю профессионального праздника работников печати констатировал: «Критериями вашего профессионализма являются объективность и порядочность, высокая ответственность и стремление быть полезным людям».

С соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований прошло чествование по случаю Дня печати сотрудников республиканских газет «Приднестровье», «Гомiн», «Адевэрул Нистрян», входящих в структуру ГУ «Приднестровская газета». Журналистов, всех сотрудников государственного учреждения от имени руководства министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций с профессиональным праздником поздравила начальник управления по взаимодействию со СМИ и связям с общественностью Татьяна Сергеевна Севастьянова. Кроме того, на нее выпала почетная миссия вручения государственных наград (Грамоты и Благодарственные письма Президента) отличившимся работникам ГУ «Приднестровская газета». В профессиональный праздник газетчиков были и ведомственные награды – Грамоты министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, Благодарственные письма, а также знак «Почетный работник СМИ».

Короткое празднование Дня печати в ГУ «Приднестровская газета» завершилось. Журналисты, редакторы, верстальщики республиканских газет направились на рабочие места для подготовки очередных, а также праздничных тематических номеров, приуроченных к 76-й годовщине Победы. Уже через несколько дней они поступят к подписчикам.