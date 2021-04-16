Анонс газеты «Приднестровье» на 17 апреля

Субботний номер главной газеты республики расскажет о людях героической профессии – приднестровских пожарных, которые отметят в выходные свой профессиональный праздник, о фотовыставке корреспондента издания Николая Феча, возрождении столичного минифутбола, исторических артефактах, найденных при раскопках в Приднестровье и многом другом.

«БЫТЬ ПРИМЕРОМ», — так назвал передовую статью субботнего выпуска главный редактор Александр Карасев. В ней он приводит цифры подписки на «Приднестровье» за 1-й квартал, говорит о том, чего достиг редакционный коллектив, а что еще нужно сделать, чтобы печатное издание стало еще более популярным.

«Мы хотим, чтобы газета становилась еще лучше, а это во многом зависит от нас с вами, совместной позиции и участия в создании каждого ее номера», — подчеркивает главред. Он обращается к руководителям всех уровней и всех форм собственности, и в первую очередь учебных заведений, служить примером для своих подчиненных подопечных в столь важных образовательных и идеологических моментах. Слово в газете, это не информация в Интернете,- оно сто раз проверенное, несет объективность и правду. И становится в итоге историей на долгие годы.

Они работают «героями». Они, как никто, умеют дружить, если нужно, не раздумывая, закроют спиной товарища, протянут руку, вытащат. Это о них снимают кино, это такими все еще мечтает стать немало мальчишек. Читайте о героях, которые живут среди нас в материале «Братство пожарных, или работа для романтиков».

В том, что выставка, которую организовал тираспольский фотохудожник Николай Феч, проходила в канун Дня космонавтики, была некая доля постиронии. Своим названием «Солярис», отсылающим к роману Лема и фильму Тарковского, она могла привлечь внимание не только ценителей искусства, но и людей с синдромом поиска глубинного смысла. Что понял после ее посещения автор рецензии, вы узнаете в субботней «толстушке».

Долгое время тираспольские футбольные болельщики ностальгировали по городской команде. Нет, футбол в приднестровской столице всегда занимал ведущее место и в СССР, и в постсоветский период: здесь с 1990-х годов флагманом был «Тилигул», затем эстафетную палочку у него перехватил ФК «Шериф» и с каждым годом только упрочняет свой статус одного из лучших клубов в регионе. Но что касается городского коллектива в традиционном стиле этого понятия, то им с недавних пор стал МФК «Тирасполь», на тренировке которого побывали корреспонденты издания.

Десятки уникальных артефактов, словно фрагменты единой исторической картины… В минувшем году приднестровские археологи существенно пополнили копилку наших знаний о жизни на берегах Днестра сотни, тысячи лет тому назад. О том, что удалось найти ученым, в небольшом экскурсе «Фрагменты древней мозаики».

Газета продолжает рассказывать о видах животных и растений, внесённых в Красную книгу ПМР. На сей раз героем газетной публикации станет вырезуб – рыба семейства карповых. Она повсеместно редка, но в Приднестровье в последние годы отмечен рост её численности, что, правда, отнюдь не снимает запрет на её добычу.

Традиционно в номере география приднестровской кухни, советы огородникам и гороскоп.