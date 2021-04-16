У суботньому номері газети «Гомін» 17 квітня  ви зможете прочитати:

Наступальний порив наших військ був нестримний

Закон незворотності еволюції людини, просто кажучи, полягає в тому, що з віком люди молодшими не стають. На жаль, відходять у вічність усі, зокрема й ті, хто для нас дорогий і важливий. Відходять в інші світи й ветерани Великої Вітчизняної війни, які визволяли Тирасполь. Та визволителів потрібно пам’ятати всіх поіменно…

Непізнане мистецтво. Виставка «Соляріс»

Напередодні Дня космонавтики в Придністровському державному художньому музеї (ПДХМ) відкрилася експозиція фоторобіт нашого колеги – кореспондента газети «Приднестровье» Миколи Феча. Це вже третя персональна виставка члена Спілки фотохудожників. Унікальні знімки нікого не залишили байдужим, а також змусили задуматися і поміркувати над нашим буттям.

Мистецтво дарувати світло і добро

Нині нас об’єднала любов до художнього слова, до поезії й нашої милозвучної української мови. Та ще велика пошана й повага до людини, яка майстерно володіє рідним словом, тому що також любить і поважає мову своїх батьків і пращурів. Це вельмишановна Галина Васютинська – письменниця, худож- ниця, дослідниця і надзвичайно добра, чуйна і скромна людина.

План городника-садівника на квітень. (Продовження)

Шановні наші читачі, власники садків та городів, поспішаю вас оповістити, що з переходом Місяця в сузір’я Рака наступають посадочні дні у квітні. Зараз можна садити практично все, що хочеться виростити, особливо низькорослі рослини. Ви отримаєте багатий урожай зі смачними і соковитими плодами, але на зберігання вони не підходять. Нехай вас не лякають повільні сходи — рослини нарощують кореневу систему і в результаті дадуть прекрасний урожай.