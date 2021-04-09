Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 10 априлие, ал зиарулуй «Адевэрул Нистрян»:

Антонина Едуардовна Хлыстал дин сатулуй Андреевка, районул Рыбница, дин старт с-а пронунцат ымпотрива орькэрей публичитэць. «Трэим ку че авем. Не букурэм де сукчес, дар ну не лэудэм». Модестэ ши згырчитэ ла кувинте, думняей тиндя сэ ынкее дискуция, черынд ертаре пентру пуцина информацие. Ынсэ, ам реушит сэ-й атинг струна чя май рэсунэтоаре – копиий. Читиць артиколул «Пынэ ла лакримь мь-е драгэ вяца» ын нумэрул де сымбэтэ, 10 априлие, ал зиарулуй ностру.

Александра Гринь дин сатул Тея, районул Григориопол, ну-шь аминтеште о зи дин вяцэ ын каре ар фи трэит фэрэ анимале. Богаць ын виетэць ау фост ши пэринций ей. Деачея, ынкэ дин копилэрие, рэмыне фиделэ идеий кэ ун господар ла сат е облигат сэ цинэ о витэ. Кяр ши акум, кынд а депэшит вырста де 60, кондуче о господэрие маре ку гэинь, куркань, раце, капре ши о вакэ. Ле ынгрижеште сингурикэ. Соцул, спре регрет, есте орб ши ну о поате ажута декыт прин спиритул позитив ши вое бунэ. Деталий гэсиць ын артиколул «Густос е лаптеле Жаней» дин нумэрул де сымбэтэ, 10 априлие, ал зиарулуй ностру.

Композиция ши монтаря дансулуй сынт ун род ал фантезией ши куноштинцелор кондукэторулуй. Десэвырширя ши варианта финалэ сынт пречедате де лунь ынтреӂь де мункэ ши персеверенцэ континуэ. Прочесул дурязэ де ла трей ла доуэспрезече лунь! Е о мункэ енормэ а дансаторилор ши а кореографулуй. Кум е мунка де артист афлэм де ла Дмитрий Станев, лукрэтор емерит ал културий дин РМН, кондукэторул Ансамблулуй муничипал де дансурь ши музикэ популарэ «Ватра» ши, тотодатэ, директор ал Палатулуй орэшенеск де културэ дин капиталэ. Читиць артиколул «Счена есте дрогул ностру» ын нумэрул де сымбэтэ, 10 априлие, ал зиарулуй ностру.

«Сынтем ла фел ка ши стрэмоший ноштри, доар кэ трэим ын алт антураж. Юбим кум се юбя пе тимпурь, доар кэ юбиря е суб алтэ формэ. Стрэмоший ноштри фэчяу ачеляшь букате, доар кэ ын оале де лут. Сигур, ачеля ерау мулт май густоасе», — е конвинсэ Лудмила Павлова, куноскутэ публикулуй нистрян дрепт о промотоаре а кынтекулуй фолклорик, дар пуцинь штиу кэ есте пасионатэ де етнографие ши бродерие мануалэ. Читиць артиколул «Юбим кум се юбя пе тимпурь» ын нумэрул де сымбэтэ, 10 априлие, ал зиарулуй ностру.