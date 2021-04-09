Анонс газеты «Приднестровье» на 10 апреля

Освобождение Приднестровья в марте-апреле 1944 года всегда будет ассоциироваться с наступившей долгожданной весной. О том, как встречали советских воинов-освободителей, чем руководствовались, как мыслили герои — в субботнем выпуске главной газеты республики (материал «Отсроченная весна).

Как правило, когда туристы посещают Приднестровье, все их внимание привлекает Тирасполь и Бендерская крепость, а регионы будто бы отходят на второй план. И зря: подчас что-то обыденное и неприметное может оказаться настоящим бриллиантом, который захватит ваше воображение. Об этом автор рассуждает в очерке «Григориополь на час».

Новый проект издания — «ФОТО ФРОНТОВИКА ИЗ СЕМЕЙНОГО АЛЬБОМА» посвящен 76-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В преддверии этого святого для всех нас праздника редакция газеты обращается к читателям с просьбой открыть семейные альбомы, отыскать дорогую сердцу фото­графию родственника-фронтовика и прислать по адресу: г. Тирасполь, ул. Манойлова, 28 или по электронной почте: pridnestr@idknet.com.

Со времени первого полета человека в космос прошло 60 лет. С тех пор наука заметно продвинулась вперед, однако, и теперь она вряд ли способна полностью оправдать наши ожидания. Провокационный вопрос «Что мы хотели бы найти в космосе?» задается в одноименном материале.

Материнская лю­бовь… Даже в наше достаточ­но циничное и расчётливое время вряд ли кто оспорит святость этого чувства. Но мно­гие ли поймут и пове­рят в любовь к чужому ребёнку? Мало того, больному или увеч­ному? А если их не один-два, а 20 и даже более?.. Ответ вы получите, прочитав очерк «Сердце матери».

О человеке, который никогда не сдается, не отступает перед трудностями. Наталья Пашулис — пример мягкой силы и невероятного жизнелюбия. О ней и пойдет речь в субботней рубрике «За чашкой кофе» в материале «…на свежем воздухе, в ритме скандинавской ходьбы».

«На днях прочла в соцсетях, что в на­шумевшем новом российском сери­але «Угрюм-река» в роли городово­го снялся наш земляк. Каково было мое удивление, когда в этом актёре я узнала двоюродного брата, дубос­сарца Сергея Камышана» – удивилась корреспондент Инна Влада и рассказала об этом читателям газеты.

О премудростях учебы в автошколе читателям расскажет руководитель одного из филиалов ОСТО Приднестровья Инна Мазур-Козленкова. Своим мнением по этому поводу поделятся также инструктор и начинающий водитель.

В минуты отдыха читателей наверняка заинтересуют гороскоп, фотоконкурс «Молодые лица Приднестровья» и сканворд.