У суботньому номері газети «Гомін» 10 квітня ви зможете прочитати:

Все починається з сім’ї

Усе геніальне просто і завжди лежить на поверхні. Створив Бог Адама, а з ребра його створив Єву, так з’явилася перша на Землі сім’я. Саме в родині почала людина розуміти, як правильно вчинити та куди їй рухатися, почала усвідомлювати, що таке добре, що таке погано. З родини почався реальний прогрес людства.

Василь Стефаник – прозаїк світового рівня

В українську літературу Василь Стефаник увійшов як неперевершений майстер новели. Його шедеври стали яскравим свідченням засвоєння новітніх досягнень європейських літератур. Творчість новеліста стрімко розширювала естетичні обрії українського письменства, утверджувала нові стильові напрями української літератури кінця XIX – початку XX століття.

Птахи в нашому саду

Найбільша користь від птахів нашим садам не в тому, що вони знищують шкідників – усіх вони ніколи не знищать, а в тому, що вони запобігають їхньому безконтрольному розмноженню та утримують їх чисельність у межах, безпечних для саду.