Анонс газеты «Приднестровье» на 3 апреля

В субботнем номере читатели смогут узнать об этапах становления ЗАО «Агропромбанк», отмечающего 30-летие создания, познакомиться с новым гендиректором ведущего энергетического предприятия страны ЗАО «Молдавской ГРЭС» Валентином Трубчаниным, а также поразмышлять о повседневной жизни приднестровцев.

Ежегодно приднестровцы с напряжением ждут 1 апреля. В этот день заканчивается очередной контракт на поставку электроэнергии с Молдавской ГРЭС в Молдову, дающий немалое пополнение в бюджет республики. Корреспондент и поехал в Днестровск к гендиректору электростанции за ответом, продлят ли контракт. А кроме ответа привёз и впечатления от встречи с новым руководителем одного из основных бюджетообразующих предприятий.

Первый банк… Государство без собственной финансовой системы – это не совсем государство. Но финансовая система невозможна без банков и без специалистов. Чего достиг первый банк Приднестровья и что впереди – в беседе с Председателем Правления ЗАО «Агропромбанк» Юрием Кучеренко.

Можно ли относиться к бегу не как к бегу, а, быть может, как философии, особому стилю жизни. На этот вопрос отвечает популярный писатель Харуки Мураками в своей книге «О чем я говорю, когда говорю о беге», а вместе с ним автор одноименной зарисовки.

Забавные приключения, хохмы, байки. На них специализируются авторы юмористических рассказов, писатели-сатирики, артисты. Но иногда юморески творит сама жизнь. «Каменскими байками» поделился с газетой Сергей Вулпе, один из местных жителей.

О занятиях в кругу семьи, безопасных в период пандемии и в то же время по-хорошему привычных и способствующих выработке серотонина, читайте в субботнем материале «Играем в шахматы, смотрим кино и просто живем».

Также в номере: трибуна народного общения «Форум», истории каждого дня, география приднестровской кухни, гороскоп, фотоконкурс «Лица молодых».