У суботньому номері газети «Гомін» 3 квітня  ви зможете прочитати:

Весна у творах придністровських поетів і письменників

Весна… На повні груди її вдихаєш, і тьмариться в голові від п’янкого аромату, пташиного щебету, гомінких струмків, сонячних зайчиків. Твоє тіло окутує дивна насолода. Ти кожною своєю клітиночкою, кожним нервом відчуваєш її – сильну і в той самий час слабку, ніжну і бурхливу, загадкову і таку передбачувану – весну. І якась нестримна енергія наповнює твої вени, хочеться жити, радіти, летіти, творити.

У робочому ритмі

Перше цього року засідання президії міського комітету профспілки працівників сільського господарства та переробної промисловості м. Тирасполя відбулося 27 лютого. На ньому було розглянуто широкий спектр питань, пов’язаних із регламентом роботи галузевого міськкому на 2021 рік. Крім того, обговорювалася подальша діяльність голів членських організацій, що входять до структури міського комітету профспілки, участь профактиву в заходах, які відбуватимуться в рамках оголошеного в республіці Року молоді.

Бронза Кубка світу з пауерліфтингу – наша

Придністровський параспортсмен із Дубоссар Денис Раюл завоював бронзову медаль у Манчестері (Великобританія) на другому етапі Кубка світу з

пауерліфтингу. Змагання для спортсменів з обмеженими фізичними можливостями відбувалися з 25 до 28 березня.

Коньяк, з днем народження!

Всім відомо, що назву «cognac» (по-нашому — коньяк) своєму відомому напою французи дали за назвою провінції Коньяк, де він вперше з’явився на світ, і нікому розкрученим брендом користуватися не дозволяють. Його справедливо називають «напоєм для особливих випадків». Якщо ж хтось за схожою технологією в іншому місці надумає смачні (або не дуже) спиртні напої робити, то називати може їх як хоче, але тільки не коньяком.