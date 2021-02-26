Анонс газеты «Приднестровье» на 27 февраля

Весна на пороге, а с ней и один из самых замечательных праздников — «Мэрцишор»!

За зиму мы привыкли к тому, что города тихи, что культурная жизнь словно замерла, приостановилась. Ни афиш, ни анонсов, ни историй о том, как знакомые ходили в театр, в кино, на концерт, о том, что там видели, что слышали…

Но весна всегда дарит надежду, и этот март`21 не станет исключением. В концертных залах республики уже вовсю идут репетиции оркестров, хоров, танцоров и актёров. Идет подготовка к «Мэрцишору-21». Каким он будет, выход из культурного локдауна, каким планируется долгожданное свидание артистов со своими зрителями, и что готовят творческие подмостки республики к фестивалю искусств «Мэрцишор-2021», традиционно проводимому с 1 по 10 марта. Обо всем этом, а также о новых культурных платформах, продиктованных временем, читайте в субботу в материале «Завтра будет весна».

От этого названия — Новая Жизнь — веет оптимизмом и светлой надеждой. О том, как жили люди в этом небольшом, но очень красивом поселке в Рыбницком районе, о его истории и легендах журналисту издания рассказали его старожилы.

Эвлия Челеби – турецкий путешественник, в середине XVII века побывавший в наших краях. Его дорожные записи составили многотомное собрание, «Книгу путешествий». О том, каким было Приднестровье триста пятьдесят лет назад, читайте в материале «Мир глазами Эвлии Челеби».

В молодежной рубрике «Этажи» опубликованы литературные опыты начинающего автора Максима Вельвича, а также размышления о том, каким образом поменять отношение школьников и студентов к литературе и истории.

Одной из важнейших составляющих литературы, безусловно, является поэзия. По словам замечательного писателя и литературоведа Юрия Тынянова: «Стих – трансформированная речь; это – человеческая речь, переросшая сама себя. Слово в стихе имеет тысячу неожиданных смысловых оттенков, стих даёт новое измерение слову. Новый стих – это новое зрение». С произведениями тираспольских поэтов из литературного объединения «Взаимность» читатель также сможет ознакомиться на страницах субботнего номера газеты.

В конце номера вы сможете узнать, что обещают звезды на предстоящую неделю, какова будет геомагнитная обстановка в следующем месяце, расписание магнитных бурь и какие приметы связаны с наступлением первого весеннего месяца.