У суботньому номері газети «Гомін»  27 лютого  ви зможете прочитати:

Як рано він пішов

21 лютого пішов з життя Анатолій Костянтинович Белітченко, людина, з ім’ям якої пов’язана вся сучасна історія Придністров’я.

Ця скорботна звістка болем відгукнулася в душах усіх придністровців, та з особливою гостротою його смерть сприйняли жителі Рибниці, працівники ММЗ, для яких ім’я Анатолія Костянтиновича завжди звучало гордо і завжди було на устах.

Меморіальний комплекс на честь захисників Вітчизни

До Дня захисника Вітчизни в селі Катеринівка урочисто відкрили меморіальні плити в пам’ять про односельців – воїнів-інтернаціоналістів, ліквідаторів наслідків Чорнобильської аварії, захисників Придністров’я. Три плити з чорного граніту встановлені на Алеї пам’яті. Віднині на території місцевої середньої школи розмістився цілий меморіальний комплекс, який увічнює пам’ять про захисників (оборонців) Вітчизни різних поколінь.

«Лесин день»

Рибницькі школярі стали переможцями Міжнародного конкурсу дитячої творчості «Лесин день», що проводився Спілкою українських освітян діаспори серед учнів українських шкіл за кордоном, з нагоди 150-річчя від дня народження Лесі Українки.

Цей всесвітній захід об’єднав понад 200 учасників з 15 країн світу. Серед учнів українських шкіл за кордоном, нарівні з учнями з Австрії, Німеччини, Італії, Польщі, Канади, Бельгії та інших країн, брали участь і вихованці двох Рибницьких шкіл.

Місячний календар городника на березень 2021 року

У народі кажуть: «Посієш за місяцем – збереш удвічі більше». Ще наші предки звертали увагу на місяць, коли планували будь-які роботи, зокрема, посадку овочів і квітів: на зростаючий місяць рекомендується сіяти ті рослини, які підуть угору і дадуть надземні плоди. На убутний – активніше ростуть корені рослин, тому коренеплоди краще садити в цей час.