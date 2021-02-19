Анонс газеты «Приднестровье» на 20 февраля

Субботний номер газеты посвящен одному из самых любимых в народе праздников Дню защитника Отечества.

Идут солдаты… И среди нас не найдётся человека, который бы не задержал взгляд и не задумался. Красивая форма, погоны, красивые молодые ребята. Они служат Родине, выполняют гражданский долг. – в колонке главного редактора Александра Карасева «Идет солдат по городу».

В перестроечные времена начали появляться публикации на тему искусственно придуманного праздника 23 февраля. Дескать, в этот день в 1918 году только что созданная Красная амия никого не побеждала, а наоборот сама терпела поражения. Но, как раз в 20-х числах февраля, включая и 23-е, РККА нанесла ряд поражений иностранным интервентом. Причём все они связаны с нашим краем. Почему об этом факте постарались очень быстро забыть, читайте в материале «Это было 103 года назад».

«Если бы представилась возможность прожить жизнь заново, ничего не поменял бы в ней», — подчеркнул Юрий Николаевич Грибачев, который накануне 23 февраля рассказал газете «Приднестровье» о своем интересном жизненном пути. О настоящем сибиряке, моряке-подводнике читайте в материале: «Я ни о чем не жалею».

Мужество не имеет возраста, а семья и предопределенность нередко шагают в ногу. Но подчас мы задаемся вопросом: предопределено ли свыше то или иное случившееся с нами событие или же оно произошло по нашей доброй воле? И тот, и другой ответ по-своему верны. Доказательство этому — в очерке, посвященном одной из военных династий Приднестровья, глава которой – 95-летний Николай Геннадьевич Гуляев – ветеран Великой Отечественной войны и живая память тех лет, а его правнук Денис Ечин – суворовец.

«ВОЗВРАЩЕНИЕ ОГНЕННОГО ЛЕТЧИКА», — так назвала свой рассказ учащаяся Бендерской СШ №15 Алина Лебединская. Он о легендарном летчике, бендерчанине Акиме Павловиче Карпенко.

В канун Дня Защитника Отечества в статье «Такой он человек» читатели смогут узнать еще об одном герое — Якове Сергеевиче Соколове, к которому этот праздник имеет самое прямое отношение.

Спорт как стиль, как философия, как образ жизни, как способ борьбы со стрессом. В небольшой зарисовке под названием «Дневник турникмена» автор делится способами поднять себе настроение и улучшить физическую форму.

Газета «Приднестровье» продолжает вести диалог с читателями. Какие вопросы интересуют наших граждан? С какими проблемами они сталкиваются, а также что предлагают для разрешения той или иной ситуации — в традиционной рубрике «Форум. Трибуна общения».

Также в номере лунный посевной календарь дачника с рекомендациями. Надеемся, он окажется интересным и полезным для всех.