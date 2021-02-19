Читиць ын нумэрул дин сымбэтэ, 20 фебруарие, ал зиарулуй «Адевэрул Нистрян»:

Владимир ынтотдяуна а висат сэ ымбраче униформа милитарэ, деачея а депус документеле ла Институтул Милитар «Александру Лебедь» дин Тираспол, деши пэринций ыл ведяу ын калитате де авокат, манаӂер сау журналист. «Ну вряу сэ фиу нич авокат, нич манаӂер. Вряу сэ девин осташ ал Патрией меле!», — а декларат бэятул. Владимир ындямнэ тинерий сэ-й урмезе екземплул, дакэ ачештя вор сэ девинэ май путерничь мораличеште ши дин пункт де ведере физик, сэ-шь факэ приетень адевэраць, сэ-шь вадэ Патрия ын сигуранцэ. Апропо, Институтул Милитар «А.Лебедь» дежа акчептэ черерь де ынматрикуларе (http://militar.spsu.ru/). Врець сэ штиць кум е сэ фий курсант ши ла че висязэ Владимир? Читиць артиколул «Екзистэ аша професие – АПЭРЭТОР АЛ ПАТРИЕЙ!» ын нумэрул де сымбэтэ, 20 фебруарие, ал зиарулуй «Адевэрул Нистрян».

«Ун лукру есте черт, ынвэцэторий ымбэтрынеск мулт май тырзиу декыт репрезентанций алтор професий. Ши аста пентру кэ ной ынтотдяуна сынтем принтре копий. Не ынкадрэм ын интереселе лор, ле куноаштем гындуриле, ле симцим емоцииле, не доаре ачеяшь маладие», — е ферм конвинс Адександру Василаки, каре чирка 25 де ань кондуче колективул школий медий молдовенешть №2 дин сатул Чобручиу, районул Слобозия. Думнялуй е ун апэрэтор ал суфлетелор тинере, ун ом каре штие сэ умпле тоталменте ачесте суфлете ку тезаур спиритуал, ын аша мод ынкыт сэ ну рэмынэ ын еле нич ун колцишор пентру рэутате. Читиць артиколул «Драгостя де царэ, драгостя де ням…» ын нумэрул де сымбэтэ, 20 фебруарие, ал зиарулуй «Адевэрул Нистрян».

Богдан фаче парте дин плеяда челор легаць прин нэзуинце де драгосте ши девотамент фацэ де Патрие. Ла кариера де милитар висязэ де кынд се цине минте. Наталия се мындреште мулт ку уникул сэу фечор ши-л сусцине ын тоате. Деши е диспусэ сэ ындуре дорул де ел ши деспэрциря чел пуцин о сэптэмынэ, пынэ вине де ла студий, пе каре ле фаче ын шкоала суворовистэ. Читиць артиколул «Апэрэторул Патрией. Апэрэторул мамей» ын нумэрул де сымбэтэ, 20 фебруарие, ал зиарулуй «Адевэрул Нистрян».