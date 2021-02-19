Составляющие одного целого

У печатной продукции в широком понимании этого слова, а это газеты, журналы, книги, альбомы были времена и получше. Но они меняются, эволюция, прогресс – вещи неумолимые, накрывающие своим крылом различные сферы жизнедеятельности человека, в том числе средства массовой информации и полиграфическую продукцию. И это объективный процесс, не зависящий от нашего желания и восприятия, это веление времени. Современные IT-технологии служат упрощению жизни людей, облегчают им доступ к различной информации. В последние годы они повсеместно занимают информационное пространство.

В складывающейся ситуации есть основания констатировать мирное, но при этом конкурентное, сосуществование различных форм распространения информации. Это примерно тоже самое, что обычная стационарная торговля и онлайн с доставкой на дом. Кто-то предпочитает традиционные покупки, кто-то отдает предпочтение новаторскому способу приобретения товара. А информация в век рыночных отношений тот же товар, хотя и весьма специфический. Не зря же говорят, «кто владеет информацией – тот владеет миром». Эта сентенция как никакая другая подтверждает ее значимость для общества.

Начало 21-го столетия ознаменовано господством информационных технологий. Научно-технический прогресс набрал бешенные обороты, все вокруг меняется очень стремительно. Вездесущая цифровизация является одной из слагаемых модернизации многих отраслей. Она способствует переводу в новый формат различных сервисов и услуг. В числе наметившихся трендов и интернетизация СМИ. Информационная среда, созданная на базе высокотехнологичных способов информатизации, становится составляющей процесса доведения до общества информации.

Тем не менее, технологический прорыв, приведший к внедрению во все сферы жизни цифровизации, не привел к исчезновению газет. Традиционные, печатные версии газет и журналов остаются, в том числе для их приверженцев из числа людей старшего поколения. Это важно еще и при потенциально возможной угрозе технологических сбоев и катастроф.

Наряду со своим прямым предназначением газеты осваивают новые формы подачи материалов, выстраивания диалога с читателями. В этом ряду – электронные версии газет, их официальные сайты, размещение информации в социальных сетях, мессенджерах, создание групп для виртуального общения.

И в этом отношении приднестровские печатные издания берут пример с российских газет, которые в этом отношении ощутимо продвинулись вперед. Возьмите те же «Комсомольскую правду», «Известия», «Российскую газету», которые обладают, если так можно выразиться, «богатыми», визуально выразительными сайтами, мобильными приложениями в смартфонах. Но при этом они, газеты с вековыми традициями, не отказываются от печатных версий.

Официальный сайт газеты «Приднестровье» работает с 2005 года. На собственном оборудовании ГУ «Приднестровская газета» созданы и запущены сайты двух других республиканских газет, издающихся на украинском и молдавском языке – «Гомiн» и «Адевэрул Нистрян». Три республиканские газеты представлены в Вайбер, Телеграм, Фейсбук, Одноклассники, В Контакте, Твиттер, Инстаграм. Это своеобразные электронные площадки для общения, где каждый волен прокомментировать то или иное событие, выразить собственное мнение или суждение. Эти коммуникации расширяют охват аудитории, растет количество подписчиков. Всеобщий дефицит времени склоняет потенциальных читателей к беглому ознакомлению с содержанием газет. Отсюда и краткость самих материалов в Интернете. Короткая, емкая информация в тех же социальных сетях, по сути является квинтэссенцией многострочной статьи, служит неким «крючком», на который возможно «поймать» пресыщенного информацией потребителя для того, чтобы он заинтересовался полным содержанием газетной публикации в будь каком виде – печатном или электронном. Все это, в конечном итоге, призвано способствовать популяризации республиканских газет в читательской среде.

Сотрудники ГУ «Приднестровская газета», и те, кто наполняет газетные полосы, и те, кто распространяет короткие, но емкие сообщения в сети Интернет, главной своей задачей считают увеличение читательской аудитории, восприятие ими растущей в объеме информации о том, что происходит сегодня вокруг и внутри республики. И при этом не суть важно получают они ее в традиционном печатном виде, или же современном электронном. Важно, чтобы сообщения были правдивыми, интересными, познавательными, побуждающими к тому, чтобы почитать их и в сокращенном и расширенном виде.

Время неумолимо, оно стремительно бежит вперед. При этом кардинально меняется уклад жизни, причем в самые сжатые сроки, развитие не останавливается. Всем новым веяниям и требованиям нужно соответствовать.