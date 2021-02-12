Старт Года молодежи

Нынешний 2021-й в соответствии с Указом Президента объявлен годом молодежи – будущего нашей республики. С первых выпусков редакции республиканских газет, входящих в структуру ГУ «Приднестровская газета», приступили к публикации материалов на эту актуальную тему.

В первом же номере этого года газета «Приднестровье» разместила статью «Мы сами композиторы». Речь в ней идет об участии юных приднестровцев во всероссийском конкурсе «Мы сами композиторы», который проводит Белгородский государственный институт искусств и культуры.

«Дуальная система в действии». Так назван материал собственного корреспондента газеты из Каменки. В конце прошлого года практико-ориентированную систему обучения стали применять в Каменском политехническом техникуме. Здесь будут готовить трактористов категории «С».

О возможности использования профессионального потенциала будущих медиков, обучающихся в Бендерском медицинском колледже, в борьбе с новой коронавирусной инфекцией говорится в публикации под названием «Первый профессиональный опыт».

В материале газеты «Приднестровье», размещенной в рубрике «В Правительстве», сообщается об утверждении исполнительным органом государственной власти республиканского плана мероприятий по проведению Года молодежи. В нем, в частности, предусмотрена возможность предоставления молодым семьям бюджетной субсидии на полное или частичное погашение ипотечного кредита и процентов по нему для приобретения ими жилья. В документе нашли также отражение вопросы вовлечения молодого поколения в добровольческую деятельность, ведения здорового образа жизни, занятости молодежи, поддержки молодежных стартапов и др.

«Учась, работаем, работая, учимся». Этот говорящий заголовок предпослан статье из газеты «Гомiн», в которой рассказывается о развитии в Приднестровье системы дуального обучения. Ее основы и принципы были заложены в 2018 г. Использование системы практико-ориентированного обучения будет продолжено с тем, чтобы подготовка рабочих кадров для реального сектора экономики республики вышла на поток.

По итогам завершившегося года глава государства дал интервью редакторам ведущих СМИ республики. В газете «Гомiн» этому посвятили обзор под заголовком «В. Красносельский: «Я хочу видеть людей счастливыми». Одной из тем беседы стала социальная поддержка молодых людей в связи с объявлением в ПМР Года молодежи. Президент рассказал журналистам о доступности образования и приобретения жилья, социальной поддержке государством молодых специалистов, участии молодежи в общественной жизни, льготном кредитовании молодых семей для приобретения квартир и домов на вторичном рынке и др.

В контактном центре ПГУ во взаимодействии с Россотрудничеством прошло награждение победителей конкурса рисунков «Новогодних красок хоровод». Он был организован Российским центром науки и культуры в РМ среди детей от 6 до 14 лет. О победителях рассказывает статья «Награды нашли своих владельцев».

О том, как студенты главного вуза страны провели день св. Татьяны корреспондент газеты рассказал в материале «День студента в ПГУ». Начался он с освящения и установки на купол студенческого храма святой Татьяны креста. Церемонию провел архиепископ Тираспольский и Дубоссарский Савва. Продолжили череду мероприятий заседание круглого стола «Старт Года молодежи в ПГУ им. Шевченко», а также награждение наиболее активных студентов вуза. Завершились празднества традиционной дегустацией «Гагаринского напитка», который согласно студенческой легенде добавляет «ума и сил» на целый год.

О молодом дубоссарском танцевальном коллективе «Серпантин», в котором также занимаются молодые, журналисты газеты «Адевэрул Нистрян» рассказали в статье «Где танцуют дубоссарцы, там земля стонет». Воспитанники коллектива заняли второе место на Международном фестивале-конкурсе «Падиiюн-Еуро-Данс», прошедшем в Киеве.

Тираспольчанин Иван Ноль, похоронив мать в новогодние праздники, в свои 19 остался один. Несмотря на все свалившиеся на него трудности, он продолжает жить, работать грузчиком и учиться на факультете иностранных языков ПГУ им. Шевченко. Вдобавок к этому молодой человек мечтает найти время для занятий боксом и легкой атлетикой. О несгибаемости героя повествования можно прочитать в публикации «В борьбе с судьбой».

Несмотря на многочисленные предложения о трудоустройстве за границей, Денис Гетман решил остаться на родине. Опыт работы за границей у него уже был. Дома он устроился работать на завод «Молдавизолит». Молодой человек хочет видеть, как растет его сын. О метаниях между отъездом и жизнью на родине рассказывает материал «Решив дилемму».

Молодой фармацевт Ирина Липчан работает в одной из столичных аптек. При этом она уверяет, что для фармацевта здоровье человека выше коммерческого интереса. Мнение молодого медика – в статье «Клятва Гиппократа превыше всего».