Читиць ын нумэрул дин сымбэтэ, 6 фебруарие, ын зиарул «Адевэрул Нистрян»:

Пыня ноастрэ чя де тоате зилеле е ку атыт май бунэ кынд е фэкутэ ку мына та ши тоатэ каса мироасе а пыне калдэ, абя скоасэ дин куптор. Дар, авынд ын ведере сарчиниле актуале, уней господине ый вине фоарте греу сэ резерве кытева оре пе зи пентру а коаче пыне проаспэтэ. Ын артиколул «Пухавэ ши деличиоасэ…дин купторул мэлэештян» вець афла кэ ачаста ну се реферэ ла господина Валентина Балан дин сатул Мэлэешть, районул Григорипол, каре апроапе ын фиекаре сэптэмынэ ышь сурпринде фамилия ку пыне, прэжитурь ши плэчинте коапте ын купторул мэлэештян.

Дорицэ сэ афлаць че ынсямнэ No-till? Дакэ в-ам трезит интересул, читиць артиколул «No-till – вииторул агрикултурий. Че е ши ку че се мэнынкэ?». Вець афла каре господэрий утилизязэ о ноуэ технолощие де прелукраре солулуй ши каре сынт резултателе ей. Вець афла ку че сынт хрэните пэсэриле ын господэрия де фермиерь «Г.Годя» дин Дубэсарь. Читинд артиколул, ну вець рэмыне дезамэщиць.

Дакэ ла бэрбаць диминециле ынчеп доар ку ун чай сау о кафя, пэй ла мажоритатя фемеилор лукруриле стау алтфел, май компликат. Пе лынгэ прегэтиря дежунулуй ши ынгрижиря копиилор, еле требуе сэ-шь офере тимп пентру проприя фрумусеце. Макиажул есте чел май респонсабил ши кулминант момент ынаинте де а еши дин касэ. Пентру а фаче диминециле май плэкуте, Анастасия Драганча, о тынэрэ де 27 де ань дин орашул Тираспол, вине ку о солуцие перфектэ – щене артифичиале. «Фрумоасе, дис-де-диминяцэ…» астфел есте интитулат артикоул кореспондентулуй ностру.