Анонс газеты «Приднестровье» на 30 января

Для субботнего номера главной газеты республики журналисты издания подготовили немало интересных материалов на самые разные темы. Итак:

Давно ушли в прошлое огромные животноводческие комплексы. Сегодня в Приднестровье преобладают небольшие КФХ. 20 лет назад григориопольскому предпринимателю Петру Карабану предложили под индивидуальное предпринимательство фактически развалины бывшей овцефермы колхоза Дзержинского. Привыкший полагаться во всём только на себя, он взялся за этот объект с чувством огромной ответственности, придя сюда, как настоящий хозяин. В его хозяйстве побывали журналисты газеты.

В субботу исполняется 36 лет со дня ввода в эксплуатацию Молдавского металлургического завода, героический труд коллектива которого отмечен высшей государственной наградой – Орденом Республики. Один из членов трудового коллектива — ветеран предприятия Василий Иванович Рожко – вспоминает этапы большого пути в жизни завода и своей биографии.

Писатель Леонид Ефимович Корняну, окончивший Тираспольский пединститут, создал в 1955 году сценарий для фильма «Ляна», в котором свою первую роль сыграл будущий режиссер Леонид Гайдай. О кинопараллели, которая свела двух Леонидов, а также о других советских актерах, снимавшихся в фильмах на территории Приднестровья — в субботнем очерке.

Потеря запаха считается чуть ли не основным симптомом, указывающим на возможное заражение коронавирусом. Для некоторых людей запахи значат нечто большее, нежели просто ощущение в воздухе пахучих веществ. Об этом и повествует на страницах «Приднестровья» выдуманный рассказ прямиком из ковид-госпиталя.

Городская фауна – очень сложная система. В нашем обществе не первый год идут споры о том, что делать с бродячими собаками и вообще стоит ли с ними бороться?

Под рубрикой «Житейские перекрестки» газета публикует очерк «Ночной разговор». В нем автор знакомит читателя с неким Сергеем, который поехал домой из санатория с новым приятелем Аурелом. Вот тут и произошла интрига, ставшая предметом долгого ночного разговора в дороге.

«…У нашего города родное лицо. Здесь живут простые люди: они по вечерам пьют чай с вареньем, или сушками, или квадратным печеньем. Гадают на кофейной гуще, покупают красивые платья, хранят удочки на балконе. Сушат летом мяту и ромашку, липу и укроп. А зимой наливают в блюдце янтарный мед, зовут соседей в гости, ставят чайник по старинке на плиту. На их журнальных столиках – Пушкин и Хемингуэй, Цветаева и Шукшин». Эти и другие авторские размышления о родном городе читайте в рубрике «Личное отношение» в материале «Мой город. Люблю».

Какой будет геомагнитная обстановка в конце зимы? Когда будут всплески солнечной активности и серьезные магнитные бури? Стоит ли их опасаться на День сурка, Китайский новый год, День святого Валентина, Сретение Господне и другие праздники февраля – в конце номера.

Также в газете трибуна читательского общения «Форум». Истории одного дня, кроссворд и фото недели.