Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 30 януарие, ал зиарулуй «Адевэрул Нистрян».

Секторул агроиндустриал поате пьерде чя май валороасэ комоарэ а са – тинерий меканизаторь. Кум путем скимба ситуация?

✔️ требуе солуционатэ проблема практичий ын терен, пентру а куноаште ну дин аузите мунка тутурор структурилор агриколе, партичипынд ла лукрэриле де култиваре сау вэзынд кум креште пе кымп грыул сау порумбул.

✔️ Абсолвенций ачестора требуе сэ бенефичиезе де: сетурь сочиале гарантате, саларий деченте, премий ын функцие де сукчесе, локуинце пентру куплурь тинере ши спечиалишть, опортунитэць де а-шь континуа студииле де ла дистанцэ.

Кум веде ситуация ла ачест капитол ши еширя дин импас кондучеря Колещиулуй Политехник дин Слобозия – директорул Владимир Бадул ши директорул-аджункт пентру инструире практикэ Наталия Барбунов? Читиць артиколул «Бате пынэ ци се ва дескиде!».

«Извор де инспирацие пентру мине а фост мама мя. Еа м-а ындрумат ши, асеменя унуй ливэдар грижулиу, а алтоит ын мине драгостя фацэ де елевь. Й-ам юбит фоарте мулт ши пе ынвэцэторий мей. Есте ши меритул лор кэ ам алес сэ фиу даскэл школар», — зиче Галина Ишченко, директоаря Личеулуй-Комплекс Теоретик Молдовенеск Републикан «Д.Кантемир», каре ышь сэрбэтореште фрумоаса аниверсаре де 55 де ань. Тимп де ун дечениу ши жумэтате думняей се афлэ ын фрунтя Личеулуй Молдовенеск дин Тираспол, дар ын системул педагощик активязэ май бине де трейзечь де ань. Ын тот ачест рэстимп еа а демонстрат кэ есте уна динтре челе май буне професоаре де лимба ши литература молдовеняскэ дин републикэ ши а дат довадэ де аутентиче капачитэць манащериале ын кондучеря уней институций де ынвэцэмынт ши едукацие, фапт конфирмат де ыналта дистинкцие ку каре а фост менционатэ де Президентул цэрий Вадим Красносельский – Ординул «Глория Мунчий». Май мулте деталий гэсиць ын артиколул «Доуэ ноте де чинч ын биография уней фемей щингаше!»

«Пикторул есте ун екземплу екстраординар, ышь адорэ професия ши чел май рывнит премиу пентру ел есте букурия креативитэций», — а спус кындва Огюст Роден.

Кувинтеле ренумитул скулптор франчез ши астэзь сынт актуале ши се реферэ, сутэ ла сутэ, ла Николае Пономаренко.

Фиинд елев, ера пасионат де литературэ ши историе. Ый плэчя сэ читяскэ ши сэ медитезе асупра куноштинцелор добындите. Дориць сэ куноаштець май мулт деспре вяца ачестуй пиктор? Читиць артиколулул «Мэ букур де пуцинул пе каре ыл ам».