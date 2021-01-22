У суботньому номері газети «Гомін» 23 січня ви зможете прочитати:

«Визнання» науки та освіти»

У Тирасполі вшанували переможців загальноміського конкурсу «Визнання». Лауреатом у номінації «Наука та освіта» став ректор ПДУ Степан Берил. Доктор фізико-математичних наук, академік РАПН, професор Берил понад 20 років очолює головний державний вищий навчальний заклад нашої республіки. Заслужену нагороду ректор одержав напередодні свого ювілею.1

Для збереження культури молдавського народу

Республіканський громадський рух «Союз молдаван Придністров’я» 27 січня 2021 року відзначить свою 28-му річницю. Організацію було засновано в грудні 1992-го, офіційно зареєстровано 27 січня 1993 року, а першим головою обрано Галину Шарманову. Завдяки групі активістів на чолі з Василем Яковлєвим, який стояв біля витоків створення Придністровської Молдавської Республіки, її першої Конституції, а також ПДУ ім. Т. Г. Шевченка, відбулося становлення національно-культурного об’єднання. 3

Фізична активність як профілактика інфаркту

Серце – найважливіший орган нашого тіла. Від стану серцево-судинної системи безпосередньо залежить здоров’я і тривалість життя людини. Щоб підтримувати наш «мотор» здоровим і сильним, необхідно присвячувати помірним фізичним навантаженням як мінімум три години на тиждень. 5

Подорож у чарiвну зимову казку

Потрапити туди допоможуть твори українських авторів. Багато незвичайного і повчального відбувається у світі природи. Майстри художнього слова оспівують у своїх творах її розмаїту красу. З-поміж них й українські письменники та поети, які повною мірою передають усю різнобарвну палітру кольорів та відчуттів кожної пори року. Зима торохкотить на гуркотливому возі, вбирається у червоні черевички зозулька, зелена жабка журиться, що вона так і не встигла пожовтіти до осені, відлітає у вирій осіннє листя. Ми розпочинаємо серію публікацій, присвячених відображенню особливостей кожної пори року в художніх творах українських авторів. Ця інформація буде важливою і потрібною для батьків, адже вони першими відкривають дітям чарівний світ навколишнього світу.