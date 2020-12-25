Анонс субботнего номера газеты «Приднестровье»

Вот и подходит к концу непростой 2020 год. В конце года обычно принято подводить итоги и строить планы на новый.

В канун Нового года глава государства ответил на вопросы руководителей приднестровских СМИ. В течение часа Вадиму Красносельскому было задано порядка полутора десятков вопросов. Речь шла о пандемии, внешней и внутренней политике, о сложностях и достижениях 2020 года, госпрограммах. О том, что уже сделано и что предстоит сделать в будущем. Материал об итоговой пресс-конференции Президента читайте на страницах субботнего номера газеты «Приднестровье».

31 декабря 1970 года Тирасполь наградили Орденом Трудового Красного Знамени с формулировкой «за успехи, достигнутые трудящимися города в выполнении заданий пятилетнего плана по развитию промышленного производства». Не так много городов за время существования Союза получили орден – всего 62. Почему восьмая пятилетка в советской истории стала для столицы Приднестровья ключевой в развитии и становлении города, читайте в субботнем историческом очерке «Привет из восьмой пятилетки».

Новый год совсем близко. Как подготовиться к любимому и долгожданному празднику и при этом остаться в отличном настроении, читайте в субботнем материале «Чтобы праздник был в радость».

Конец декабря – «Время гирлянд». На этой неделе в республике начали работать новогодние базары. На одном из них, что расположился на столичном Зеленом рынке, побывал наш корреспондент. Елки живые и искусственные, гирлянды и елочные игрушки, хлопушки и бенгальские огни – новогодний ассортимент впечатляет и взрослых, и детей.

Не любите украшать ёлку? Просто вы не умеете это делать! Как украсить лесную красавицу, чтобы привлечь удачу, здоровье и любовь в новом году, узнаете из материала «Ёлочка, ёлка – лесной аромат, очень ей нужен красивый наряд».

Новый год к нам мчится, скоро всё случится, а именно: лучшие авторы писем Деду Морозу получат долгожданные подарки. Как отбирали письма и о, чем мечтают приднестровские дети, узнаете, прочитав заметку «Время исполнять желания!».

В преддверии новогодних праздников хозяюшки озабочены составлением праздничного меню. Мы постарались помочь и подобрали простые и вкусные рецепты блюд, которые вы найдете в материале «Новый год – дело тонкое».

Без кондитерских изделий трудно обойтись в будни. Ну, а в праздники без тортиков, зефира и рулетов точно не обойтись! О том, чем порадуют сладкоежек в новогодние праздники рыбницкие кондитеры, читайте в материале «Какой же праздник без торта?»

Любовь к животным у людей проявляется по-разному. Одно дело – кошка или собачка. И совсем другое – крыса, которая обитает на рабочем месте. О комичной ситуации с трагическим финалом читатель сможет прочитать в рассказе «Лариска и Анфиска».

А также в номере традиционные истории каждого дня, гороскоп и любимый читателями сканворд.