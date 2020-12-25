У суботньому номері газети «Гомін» 26 грудня ви зможете прочитати:

Оперштаб про закупівлю ліків та безпеку громадян

Оперштаб при Президентові розпочав новий тиждень з чергового засідання. Учасники наради 21 грудня розглянули низку важливих питань, серед яких йдеться про забезпечення лікарень медикаментами, про готовність медичних стаціонарів, святкування Нового року без аніматорів тощо.

Правила пожежної безпеки знай – про своє життя подбай

Під час новорічних святкувань стрімко зростає кількість пожеж, які виникають унаслідок порушення громадянами правил пожежної безпеки. Це зазвичай трапляється під час встановлення ялинок, користування електрогірляндами та піротехнічними виробами. Дослухайтеся наших корисних порад, і це допоможе вам безпечно зустріти й гідно відсвяткувати Новий рік та Різдво.

Листи Діду Морозу

У ніч з 31 грудня на 1 січня здійснюються майже всі заповітні мрії та побажання. Загадувати їх можуть не тільки малюки. Щоб бажання здійснилися, тре ба, щоб вони були по-справжньому щирі. Якщо дорослі часто соромляться щось попросити в Діда Мороза, то діти пишуть йому листи. До речі, багато загаданого здійснюється. Які ж листи пишуть діти у Придністров’ї?

Феєрія зимових свят, або Як залучати дошкільнят до національної культури

Усе частіше в суспільстві відчувається «дефіцит моральності», одним із проявів якої є втрата духовних цінностей народу. Зокрема відчуження від народної культури проявляється у молодого покоління. Незаперечним є той факт, що кожен народ має власний суспільний і соціальний досвід, який з покоління в покоління передається як спадок старшого покоління молодшому.

Лісова красуня вже у продажу

Ялинкові базари розпочали свою роботу. Спеціально до новорічних свят три республіканських лісорозсадники підготували ялинки та сосни. Загалом на спеціалізованих ринках реалізують дерева ДУП «Придністров’я-ліс», хоча трапляються й привезені з сусідніх країн.

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