Приднестровские печатные СМИ наметили планы на 2021-й

В ГУ «Приднестровская газета» подводили предварительные итоги уходящего года и планы на будущий.

Напомним, что в настоящее время Госучреждение «Приднестровская газета» объединяет общереспубликанские печатные средства массовой информации на трёх официальных языках Приднестровской Молдавской Республики (русский, молдавский, украинский) — газеты «Приднестровье», «Адевэрул Нистрян» и «Гомiн». Первая из них выходит пять раз в неделю. Две других – еженедельные издания.

Пандемия коронавируса не могла не сказаться на работе всех приднестровских СМИ, а в особенности печатных. Пришлось отказаться от традиционных в былые годы встреч с читателями. Всё чаще стали использоваться такие формы общения с респондентами, как телефонные и видео-интервью, а также посредством переписки в социальных сетях, мобильных приложениях и по электронной почте.

Вместе с тем пандемия выявила и некоторые преимущества печатных средств массовой информации (это относится и к информационным агентствам) по сравнению с телевидением и радио. Участие газетных журналистов в онлайн-конференциях или круглых столах, проходивших в режиме телемостов, не требовало наличия телевизионной картинки или аудиозаписи высокого качества. В уходящем году было несколько онлайн-конференций, в которых единственными представителями масс-медиа были журналисты изданий, входящих в ГУ «Приднестровская газета». ( «75 лет ООН — «Диалог памяти», Советы начинающим журналистам и др.)

Что же касается планов на следующий год, то в ГУ «Приднестровская газета» обсуждались разноплановые вопросы, в первую очередь это касается введения новых рубрик в газетах. Учитывая, что 2021-й в Приднестровье объявлен «Годом молодёжи», то проблемам подрастающего поколения и людей, не достигших среднего возраста, уделять на газетных страницах больше внимания. Хотя, например, в газете «Приднестровье» и сейчас есть несколько молодёжных рубрик. Нынешний год стал вдвойне юбилейным для Приднестровской Молдавской Республики. Мы отмечали 75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне и 30-летие образования ПМР. Годом, уходящим, и эти темы не будут ограничены.

Предложения творческих коллективов всех трёх газет ещё будут обсуждаться внутри редакций. Возможно, что потребуется путём анкетирования и опросов на различную тематику и совет читателей. Но в любом случае обратной связи с читательской аудиторией будет уделяться большое внимание.

В условиях COVID-пандемии мероприятие прошло с соблюдением карантинных мер.