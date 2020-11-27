У суботньому номері газети «Гомін» 28 листопада ви зможете прочитати:

Живи та процвітай, улюблена Рибниця!

21 листопада місто відзначило свій 392-й день народження. Саме в Михайлів день майже 400 років тому в ньому освятили першу дерев’яну церкву. І сьогодні Рибниця живе і процвітає під заступництвом Архістратига Михаїла.

Виборча обізнаність молодих придністровців

У всіх містах Придністров’я упродовж двох днів (14 та 15 листопада) члени молодіжних виборчих комісій ПМР провели єдине соціологічне опитування, метою якого було визначення зацікавленості виборців віком від 18 до 35 років до виборчого процесу. Крім того, воно мало виявити електоральні настрої молодих придністровців і водночас сприяти правовому їх просвітництву.

Благородний вчинок доступний кожному

У Республіканській клінічній лікарні (РКЛ) повідомили про значне скорочення запасів донорської крові, що сталася через пандемію. Кров украй необхідна гематологічним та онкологічним пацієнтам, людям з травмами. Переливання також потрібне під час операцій і пологів. Для лікування коронавірусної пневмонії теж використовується кров і плазма. В умовах їх дефіциту життя пацієнтів під загрозою.

Газета як ностальгія за минулими днями

Працюючи над матеріалом до газети, намагаюся собі уявити, що якась бабця чи дідусь у далекому від столиці селі Кам’янського чи Рибницького району з нетерпінням дочекавшись суботи, стоїть біля хвіртки, виглядаючи листоношу з цікавою звісткою та газетою «Гомін», яка стала такою рідною для нього за два десятки років.

Навчання вдома: практичні поради

Нині діти, так само як і ми, перебувають у напрузі. Вони відчувають загальну тривогу від невизначеності, від напруги батьків, від зміни звичного режиму та обмежень. Тобто, зараз діти, особливо старші, потребують батьківської підтримки, вони очікують від них психологічної допомоги.