Анонс газеты «Приднестровье» на 21 ноября.

В свежем субботнем выпуске:

Рыбница – именинница: в субботу городу исполняется 392 года. Рыбничане называют его лучшим городом на земле, который, несмотря на возраст, с каждым годом становится все моложе и краше. О жителях города, о добрых переменах в облике Рыбницы — в материале «Белый аист над моим городом».

Предстоящими выборами депутатов городских Советов, депутатов сел (поселков), глав администраций сел, депутатов Верховного совета сегодня живет вся республика и на почту редакции поступает немало писем и телефонных звонков от избирателей с вопросами о том, как они будут проходить. На наиболее часто повторяющиеся и актуальные в публикации «Если дорог тебе твой дом» ответила Председатель Центральной избирательной комиссии Елена Городецкая.

Во Всероссийском конкурсе старшеклассников «Большая перемена» приняла участие учащаяся 11 класса Тираспольской средней школы № 9, активистка движения «Волонтёры Победы» в Приднестровье Елена Овчаренко. Она стала единственной конкурсанткой, имеющей гражданство РФ, но проживающих не в России. Журналист газеты встретился с девочкой, чтобы увидеть конкурс изнутри, ее глазами. В результате этой встречи получился материал — «Мы шутили, что конкурс собрал главные умы России».

В небольшом многонациональном селе Сарацея одинаково хорошо умеют готовить украинский борщ, еврейский форшмак, польские штрудли, молдавскую мамалыгу. Об истории села, его традициях и людях, его населяющих, читатели смогут узнать из материала «Здесь русский дух! И польский, и еврейский…»

В рубрике «Этажи» читайте интервью с молодой футбольной судьей из Рыбницы Оксаной Крук, которая разбивает стереотипы о том, что футбол – игра не женская. Кроме того, читатели смогут познакомиться с творчеством о молодежи республики.

Едва заходит речь об осеннем лесе, как сразу вспоминаются хрестоматийные «в багрец и золото одетые леса». Но что если краски потускнели? Попробуем обнаружить скрытое очарование затаившейся природы вместе с автором очерка «Осенний лес. Опыт погружения».

О том, как написать на рубле номер своего телефона и ждать посланий судьбы, как довериться жизни и не перестать верить в чудеса — в субботнем материале «Номер телефона на рубле». История одной приднестровской девушки словно из фильма «Интуиция».

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