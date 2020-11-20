Анонс газеты «Приднестровье» на 21 ноября.

Новости ГУ

В свежем субботнем выпуске:

Рыбница – именинница: в субботу  городу исполняется  392 года.  Рыбничане называют его лучшим городом на земле,  который, несмотря на  возраст, с каждым годом становится все моложе   и краше.  О жителях города, о  добрых переменах  в облике Рыбницы — в материале «Белый аист над моим городом».

Предстоящими выборами депутатов городских Советов, депутатов сел (поселков), глав администраций сел, депутатов Верховного совета сегодня живет вся республика  и на почту редакции поступает немало писем и телефонных звонков от избирателей с вопросами о том, как они будут проходить.  На наиболее часто повторяющиеся и актуальные   в публикации «Если дорог тебе твой дом»  ответила Председатель Центральной избирательной комиссии Елена Городецкая.

Во Всероссийском конкурсе старшеклассников «Большая перемена» приняла участие учащаяся 11 класса Тираспольской средней школы № 9, активистка движения «Волонтёры Победы» в Приднестровье Елена Овчаренко. Она стала единственной конкурсанткой, имеющей гражданство РФ, но проживающих не в России. Журналист газеты встретился с девочкой, чтобы увидеть конкурс изнутри, ее глазами. В результате этой встречи получился материал — «Мы шутили, что конкурс собрал главные умы России».

В небольшом многонациональном селе Сарацея одинаково хорошо умеют готовить украинский борщ, еврейский форшмак, польские штрудли, молдавскую мамалыгу. Об истории села, его традициях и людях, его населяющих, читатели смогут узнать из материала «Здесь русский дух! И польский, и еврейский…»

В рубрике «Этажи» читайте интервью с молодой футбольной судьей из Рыбницы Оксаной Крук, которая разбивает стереотипы о том, что футбол – игра не женская. Кроме того, читатели смогут познакомиться с творчеством о молодежи республики.

Едва заходит речь об осеннем лесе, как сразу вспоминаются хрестоматийные «в багрец и золото одетые леса». Но что если краски потускнели? Попробуем обнаружить скрытое очарование затаившейся природы вместе с автором очерка «Осенний лес. Опыт погружения».

О том, как написать на рубле номер своего телефона и ждать посланий судьбы, как довериться жизни и не перестать верить в чудеса —  в субботнем материале «Номер телефона на рубле». История одной приднестровской девушки  словно из фильма «Интуиция».

А также сканворд, истории каждого дня и  гороскоп.