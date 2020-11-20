У суботньому номері газети «Гомін» 21 листопада ви зможете прочитати:

День передплатника в Окниці

У суспільстві на сьогодні існує два погляди на засоби масової інформації. Одні люди впевнені, що у ХХІ столітті ЗМІ мають стати електронними, адже Інтернет і сучасні технології дають можливість миттєво поширювати новини по всьому світу. Інші залишаються вірними традиційним газетам і журналам, відзначаючи, що в друкованих виданнях інформація перевірена, події не лише названі, а й проаналізовані фахівцями.

Молодим родинам – доступне житло

Відсутність власної оселі для кожної родини є проблемою найбільш болючою та складною, особливо для тих, хто починає самостійне сімейне життя, – для молоді. Купівля квартири на ринку нерухомості для більшості не по кишені, тому молоді сім’ї змушені жити біля батьків або поневірятися, задовольняючись найманим тимчасовим житлом. Досить часто такі труднощі спричиняють розлучення, що призводить до низки негативних наслідків соціального характеру.

Віртуальна виставка до ювілею підприємства

Державна служба управління документацією та архівами ПМР представила віртуальну виставку відео- та фотодокументів, присвячену до 75-річчя від початку роботи першого цеху Тираспольської швейної фабрики.

50-річний ювілей столичної школи плавання

Тираспольська спеціалізована школа олімпійського резерву з плавання відзначила своє 50-річчя. Спортивному закладу є чим пишатися, адже тут виховали 40 майстрів спорту та 10 майстрів міжнародного класу. Плавці СДЮШОР не раз показували достойні результати на всіх великих офіційних турнірах: юнацьких та дорослих Олімпійських іграх, чемпіонатах Європи та світу, кубкових змаганнях, олімпійських фестивалях, турнірах балканських країн.

Об’єднання творчої та енергійної молоді

Рік тому на Кам’янщині було створене молодіжне крило територіального відділення Загальнопридністровського народного форуму (ЗНФ). 135 делегатів віком від 14 до 35 років з усіх населених пунктів району, трудових колективів і закладів системи освіти на установчій конференції визначили пріоритетні напрями роботи, серед яких – патріотичне та духовно-етичне виховання молодого покоління, залучення його до систематичних занять спортом, захист прав і свобод юнацтва, вирішення проблеми зайнятості молоді та її закріплення у рідному краї, організація цікавого й корисного дозвілля.