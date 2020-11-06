У суботньому номері газети «Гомін» 7 листопада:

Нагадування про сумні події нашої історії

«Переслідування внаслідок політичних, релігійних та інших переконань – одна з найбільших трагедій двадцятого століття. Вона торкнулася доль безлічі людей, які зазнали масових виселень, арештів і розстрілів», – нагадав у своєму зверненні до студентів ректор ПДУ ім. Т. Г. Шевченка професор С. Й. Берил.

Сучасні проблеми аграрної галузі Придністров’я

Стратегія розвитку ПМР на 2019 – 2026 роки охоплює усі сфери життя придністровської держави. Стосується вона й галузі сільського господарства.

Нові сторінки в історії Григоріополя

У Григоріополі урочисто відкрили одразу два значущих для міста об’єкти – бюст Катерині Великій та культурно-дозвільний центр «Восток». Почесне право перерізати стрічки на обох знаменних подіях було надано Президентові ПМР Вадиму Красносельському, главі держадміністрації Григоріополя та Григоріопольського району Олегу Габужі, а також юним мешканцям міста.

Зображення людей праці у творах українських і придністровських поетів та письменників



Що робить людину людиною? Над цим питанням замислювалися наші предки та сучасники протягом багатьох поколінь. Турбує воно й сучасних митців слова. Що можна сказати про людину праці?

Кава повинна бути гарячою, чорною, чистою й солодкою

Кава сьогодні, можна сказати, – найпопулярніший напій у світі, який постійно вживає понад 70 % землян. При цьому половина населення Землі говорить про те, що вона шкідлива для організму людини, а інша відстоює іншу точку зору – кава корисна.