Читиць ын едиция де сымбэтэ 7 ноембрие

Селфи де ла маре ши дин мунць ау тоць, дар ну фекаре се поате лэуда ку селфи де ла о узинэ металурщикэ сау фабрикэ де винурь ши коньякурь. Вэ пропунем сэ фачець куноштинцэ ку абунденца ресурселор туристиче каре сэлэшлуеште пе териториул цэрий ноастрей дин артиколул «Романтикул турисмулуй индустриал».

Ын артиколул «Дин субсолурь — ла чя май авансатэ технолощие» Надежда Орзул, шеф ал Департаментулуй Радиолощие ал Чентрулуй Клиник де Ынгрижире Амбулаторие ши Поликлиникэ дин Тираспол експликэ че есте ун медик-радиолог ши ку че се окупэ? Ну ратаць шанса де а афла кыт май мулте деспре ачастэ професие.

Зиуа ши кяр ноаптя се ридикэ дин пат, ышь ымбракэ униформа ши плякэ, яр дупэ че се ынкиде уша дупэ ей, чей ай касей се роагэ ын гынд сэ трякэ скимбул лор ку бине ши сэ ревинэ сэнэтошь. Кэч штиу — де фиекаре датэ ачештя се експун периколулуй, прин натура месерией. Да, аша е мунка милициенилор. Ку тынэрул милициан Артьом Болокан фачець куноштинцэ, читинд артиколул «Ел е дежа ынвингэтор, кэч а реушит сэ се аутодепэшяскэ».