Читиць ын едиция де сымбэтэ 31 октомбрие

Ла 4 ноембрие локуиторий сатулуй Бутучень, рйонул Рыбница, вор аштепта оаспець де храмул сатулуй. Аша ау дечис демулт консэтений — сэ сэрбэторяскэ зиуа сатулуй тоамна, кынд се вор ынкея лукрэриле ын кымп, пыня ва фи пусэ ын хамбаре ши винул ну ва май фьербе ын бутоае. Деспре господарь ши оамень талентаць каре трэеск пе мелягул нистрян читиць ын артиколул «Сатул Бутучень ын хайне де сэрбэтоаре».
Деспре реынтоарчеря ла традицие, ла мештешугул бунеилор вець афла дин артиколул «Мештер необосит ал ымплетитулуй». Анатолие Станкул дин сатул Хрушка, районул Каменка, ымплетеште дин нуеле кошурь пентру фрукте, платоурь, панере, гивече пентру флорь – обьекте каре дин ноу ау интрат ын топул челор май апречияте обьекте де кэтре молдовений дорничь сэ пэстрезе ын касэ лукрурь натурале, екзекутате мануал.
Кадреле дин системул санитар ау фост принтре примеле ловите дин плин де пандемия де коронавирус. Истовиць дин кауза волумулуй маре де лукру, мереу невоиць сэ мунчяскэ пентру дой, трей ши май мулць колещь каре фие с-ау ымболнэвит, фие ау плекат дефинитив дин систем, мереу експушь ла контаминаре, медичий, асистентеле медикале ши персоналул техник дин спитале фак ку дырзение фацэ ситуацией. Деспре медикул анестезиолог-реаниматолог Юлиу Гузенко, каре а интрат ын контакт ку инфекция инсидиоасэ ла сфыршитул луний мартие, читиць ын артиколул «Докторий де пе линия ынтый».