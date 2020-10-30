Анонс газеты «Приднестровье» на 31 октября

В этом году немало публикаций главного печатного издания нашей республике было посвящено значимой для всех нас даты – 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Тема эта неисчерпаема. В субботнем номере:

Победа и подвиг советских людей в грозовые сороковые — незабываемы. Таков был лейтмотив онлайн-конференции, проведенной Межрегиональной общественной организацией патриотической деятельности «Бессмертный полк Победы» Санкт-Петербурга и редакции газеты «Приднестровье». Своими воспоминаниями о военном лихолетье поделился тираспольчанин Игорь Ростиславович Ильин — в прошлом авиамеханик прославленной эскадрильи полка «Нормандия Неман».

Героини очерка «Сильная, слабая женщина», начальник Дубоссарского отдела охраны прав семьи, опеки и попечительства, социальной помощи семьям в группе риска Евгения Покасовская. Судьба крепко держит Евгению в своих объятиях, не отпускает, и неизменно прибавляет сил! Видать для того, чтобы она продолжала идти по пути добра и справедливости, так нужных для тех детей, которым без её подмоги никак!

В приднестровских СМИ часто встречаются истории о поездках соотечественников на заработки. Однако проблема намного сложнее и глубже, чем «тяжелые условия труда» или «обман посредника». Журналист газеты решил взглянуть на нее с иной стороны.

Во время командировки в село Грушка Каменского района собиратели фольклора смогли пополнить коллекцию преданий и легенд. О том, что из преданий старины глубокой удалось обнаружить на приднестровском севере, читайте в материале «Фольклористы в Грушке».

Крепкая семья – это счастье. И сохранить её, не теряя достоинство – большое искусство. В этом наш читатель сможет убедиться в материале «Я тебя никому не отдам» на примере семьи, которой пришлось пережить испытание неверностью.

Почему мы делаем то, что делаем? Потому что нам это нравится или потому что у нас нет отваги на что-то другое? Честные размышления корреспондента о жизни, о своем месте в ней, о предназначении ищите в рубрике «Личное отношение» в материале «Значит, я длюсь…»

Купить билет на поезд воспоминаний и отправиться в страну детства, улыбнуться и немного взгрустнуть приглашает автор материала «Когда замирает время».

О том, что утро субботы журналиста издания началось с непреодолимого желания приготовить что-то необычайно вкусное, расскажет публикация в рубрике «География приднестровской кухни». В этот раз своего часа ждал рецепт «Венгерской ватрушки». О том, что, по мнению автора, это скорее торт, чем пирог — судить читателям.

Также в номере: письма читателей в рубрике «Форум», гороскоп и прогноз магнитных бурь.