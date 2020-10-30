У суботньому номері газети «Гомін» 31 жовтня :

Молодим усюди в нас дорога

У Придністров’ї 2021-й оголошено Роком молоді. З такою ініціативою вийшли депутати на засіданні Президії Верховної Ради республіки. Президент ПМР підтримав пропозицію та підписав відповідний указ.

Старовинна професія, що змінюється разом із прогресом

У розпал пандемії, коли багато установ і підприємств відправили трудові колективи на строгий карантин і припинили свою діяльність, на Кам’янщині з’явилися оголошення про прийом на роботу. Причому не ті сумнівні листівки, що заполонили всі рекламні майданчики, зазиваючи довірливих придністровців на заробітки до Європи. Оголошення, розміщені Центром зайнятості населення на офіційних ресурсах, запрошували на роботу швачок.

Медіа-проект для особливих дітей

У Рибниці був ініційований медіа-проект «Світ навколо нас. Я теж умію мріяти» спеціально для особливих дітей. Він приурочений до Дня міста й надалі реалізуватиметься за сприяння держадміністрації, міського Управління культури та Палацу культури. За підсумками проекту планується зняти відеоролик, а в День міста, 21 листопада, у фойє Палацу культури розгорнути фотовиставку.

Сучасний погляд на трудове виховання дошкільників

Праця і трудове виховання дітей та молоді завжди були у полі уваги суспільства. Підготовка до майбутнього дорослого життя та участь у професійній чи побутовій діяльності немислимі без певних умінь, навичок та компетенцій, що формуються в людини протягом усього життя. Найважливішим для формування елементарних трудових навичок є дитячий вік, коли пластичність людської психіки дає змогу легко пристосовуватися до умов певної діяльності та засвоювати ті чи інші трудові уміння, а потім використовувати їх.